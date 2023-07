Max Verstappen zou een hereniging met Daniel Ricciardo in 2025 best zien zitten. Dat vertelde de tweevoudig wereldkampioen van Red Bull tijdens de FIA persconferentie in de aanloop naar de Grand Prix van Hongarije.

“In de eerste plaats wilde ik nooit dat hij wegging”, vertelt Verstappen met een lach, verwijzend naar het zelfgekozen vertrek van Ricciardo eind 2018 naar Renault. “Maar iedereen weet dat Daniel en ik het goed met elkaar kunnen vinden. En nu hij weer een stoeltje heeft bij AlphaTauri is het duidelijk dat hij de kans heeft om zich te laten zien.”

Het contract van Verstappens huidige teamgenoot Sergio Pérez loopt na 2024 af. De Mexicaan staat intern al enige tijd onder druk vanwege tegenvallende resultaten.

Vanzelfsprekend werden ook op de persconferentie de meeste vragen gesteld aan Daniel Ricciardo, die in Hongarije bij Red Bulls talententeam zijn comeback op de grid viert. Max Verstappen vond het prima dat de meeste aandacht naar zijn voormalige teamgenoot uitging. Wel blikte hij ook vanuit zijn perspectief nog even terug op de onrustige achterliggende anderhalve week.

“Het is fijn om Daniel weer terug te zien op de grid en ik heb afgelopen week al veel met hem gesproken. Ik kan zien dat hij na zijn kleine reset, inclusief een tripje naar Las Vegas, opgewonden is dat hij weer terug is, helemaal na zijn bandentest met de Red Bull op Silverstone”, aldus de tweevoudig wereldkampioen van Red Bull. Verstappen gaf tegelijkertijd ook aan mee te voelen met Nyck de Vries, die na de vorige race op Silverstone door de teamleiding van AlphaTauri en Red Bull naar de uitgang werd gedirigeerd.

‘Niet het einde van de wereld voor Nyck’

Verstappen: “Ik ben goede vrienden met Nyck, dus het is jammer om hem te zien vertrekken, maar zo werkt het nu eenmaal in de Formule 1. Ik weet zeker dat er nog genoeg andere mogelijkheden buiten de Formule 1 op zijn pad komen. Ik heb hem afgelopen week gesproken. Dit is niet het einde van de wereld voor Nyck. Er zijn genoeg andere raceklassen, die misschien nog wel leuker zijn dan de Formule 1. Nyck is een ongelooflijke coureur. Dat heeft hij in het verleden ook in andere klassen al laten zien. Maar als nieuwkomer is het moeilijk in de Formule 1, zeker met deze generatie auto’s en helemaal als je dan in een auto zit die het niet super doet. In zo’n situatie heb je soms één of twee momenten nodig om te shinen. Die bleven helaas voor hem uit. Verkeerde tijd, verkeerde plaats. Het is jammer dat het er niet uit gekomen is voor Nyck.”

Verstappen wist vorig jaar op de Hungaroring te zegevieren, vanaf P10 nota bene, en ook zondag geldt de leider in de WK-stand weer als de huizenhoge favoriet. Een overwinning van Verstappen of zijn teamgenoot Sergio Pérez zou voor Red Bull de twaalfde triomf op rij betekenen, een absoluut record. Verstappen benadrukt – niet voor het eerst – dat records hem maar matig interesseren. “Ik weet dat als we zondag winnen dat we dan dit record verbeteren, maar het winnen zelf vind ik veel leuker.”

Red Bull heeft overigens een veelbelovend upgradepakket meegenomen naar Hongarije. Het zou naar verluidt een tijdwinst van tweetienden per ronde opleveren. Verstappen is optimistisch gestemd. “Het ziet er goed uit. We zouden er vooral in de bochten voordeel van moeten hebben.”

