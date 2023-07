Daniel Ricciardo had na zijn gedwongen vertrek vorig jaar bij McLaren volgens eigen zeggen geen idee of hij ‘ooit weer zou racen in de Formule 1’. Maar zes maanden later steelt Ricciardo in Hongarije alweer de show, zijn alle camera’s – inclusief die van Netflix – op hem gericht. Over Nyck de Vries heeft bijna niemand het op de Hungaroring meer.

Om kwart voor twaalf lokale tijd is het motorhome van Red Bull, waarin ook zusterteam AlphaTauri huist, al aardig volgelopen. Het duurt weliswaar nog een kwartier voordat de persconferentie met Daniel Ricciardo (34) begint, maar veel journalisten hebben het zekere voor het onzekere genomen. Er komen uiteindelijk 43 mediavertegenwoordigers af op de eerste openbare sessie met de Australische herintreder: véél meer dan bij een gemiddelde bijeenkomst.

Met zijn handelsmerk, de onvermijdelijke glimlach, daalt Ricciardo stipt om twaalf uur de trap af op weg naar een plastic stoel achter de tafel. Onderweg daarnaartoe worden er handen geschud en grappen gemaakt. Zo ziet een mediagenieke veteraan en achtvoudig GP-winnaar er nou uit, zo gedraagt hij zich. Het weerzien met veel oude bekenden doet Ricciardo zichtbaar goed. “Het was fijn om een time-out te hebben”, verzekert hij. “Ik had gerekend op eentje van twaalf maanden. Maar het zijn er dus zes, zeven geworden.”

Met dank aan Red Bull, zijn oude werkgever waarvoor hij na een korte stint bij HRT in 2012 bij opleidingsteam Scuderia Toro Rosso, de voorloper van AlphaTauri, debuteerde. “Ik ben zo blij dat ik dit jaar weer in de familie ben opgenomen”, bekent Ricciardo. Teambaas Christian Horner stelde eerder dit jaar al dat de Australische coureur ‘binnen vijf minuten’ weer op snelheid zou zijn, indien nodig. Dat bleek vorige week kennelijk bij een bandentest in Silverstone. Het was voor Horner en topman Helmut Marko het sein Nyck de Vries overboord te gooien en Ricciardo als zijn vervanger aan te stellen.

Riciardo steelt de show en is niet te stoppen

“Ik weet hoe snel dingen in de Formule 1 kunnen veranderen”, zegt Ricciardo, die zijn lichaam altijd is blijven onderhouden voor het geval dat. Volgens hem hebben de afgelopen maanden waarin hij voor het eerst sinds jaren, noodgedwongen, meer afstand van de sport moest nemen, louterend gewerkt. “Ik ben weer mijzelf. Toen ik gevraagd werd terug te komen bij AlphaTauri, zeiden we allemaal: laten we het doen.”

Exact veertien minuten duurt de persbijeenkomst, vier langer dan gepland. Buiten wacht de Britse betaalzender SkySports voor een volgende, exclusievere gespreksronde. Ricciardo steelt de show en is niet te stoppen, zijn rentree is het volgende sprookjesverhaal voor Netflix’ docuserie Drive to Survive. Nyck de Vries is allang weer vergeten, lijkt het. Zijn (oude) collega Yuki Tsunoda heeft het eerder nog voor hem opgenomen, maar de Fries is inmiddels oud nieuws.

Ricciardo vindt het ook spijtig dat zijn Nederlandse collega na tien races aan de kant is geschoven. Al te veel woorden worden er aan dit onderwerp niet vuil gemaakt. “Ik heb niks tegen Nyck”, stelt Ricciardo. “Het is spijtig voor hem dat het zo is gelopen. Maar hij is volwassen genoeg om te begrijpen hoe deze sport werkt. Ik wens hem het allerbeste en zie nog mooie kansen voor hem in de toekomst.”

