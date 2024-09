Zijn de flexibele voorvleugels van McLaren en Mercedes nu wel of niet legaal? Red Bull-adviseur Helmut Marko eiste eerder dat de FIA een onderzoek instelt naar deze zogenoemde ‘flexi-wings’, maar teambaas Christian Horner is het niet helemaal met zijn collega eens dat er gelijk actie moet komen. De Brit vertrouwt erop dat het bestuursorgaan de kwestie wel oplost.

Terwijl er bij Mercedes en McLaren een stijgende lijn is te bespeuren bij de doorontwikkeling van hun bolides, zit Red Bull in een vormdip. Eén onderdeel dat vermoedelijk zowel het Duitse team als de Britse renstal enorm helpt bij hun succes, is de flexibele voorvleugel. Marko eiste daarom dat de FIA de onderdelen onderzoekt, maar Horner bewaart liever de kalmte.

“Ik denk dat de reglementen heel duidelijk zijn. En ik denk dat dat een FIA-kwestie is”, zegt Horner tegen de aanwezige media in Monza. “Er zijn tests die ze moeten doorstaan, maar dan moet je kijken naar de formulering van de reglementen.”

Vertrouwen in FIA

Horner vertelt eerlijk hoe in 2021, toen Red Bull zelf de ‘flexi-wings’ gebruikte, het ook het voordeel van de twijfel kreeg van de FIA. “Als je terugdenkt aan 2021, rond Bakoe, was er een verandering in het reglement voor de voorvleugels”, blikt de Brit terug. “En hoewel onze vleugels door de test kwamen, werd er gebruik gemaakt van luchtelasticiteit. Dat is dus een FIA-kwestie. We moeten er dus een beetje vertrouwen in hebben dat ze het oplossen.”

Denkt Red Bull, als de voorvleugels van hun twee rivalen inderdaad legaal blijken, er ook aan om het onderdeel aan de RB20 toe te voegen? “Nou, als het acceptabel is, dan moet je meedoen”, besluit de teambaas.

