Red Bull-teambaas Christian Horner ziet na de eerste dag in Zandvoort ruimte voor verbetering voor zijn team. De Brit weet dat er werk aan de winkel is om de RB18 in de buurt van het optimum te krijgen, iets wat Sergio Pérez benadrukt: “We waren in geen enkele sector snel.”

De eerste dag in Zandvoort liep niet zoals Red Bull gehoopt had. Het begon al met de valse start voor Max Verstappen, die in de eerste vrije training na zeven ronden kon uitstappen vanwege problemen met de versnellingsbak.

“Hij verloor de aandrijving”, legt teambaas Christian Horner uit aan Viaplay. “We hebben uit voorzorg het hele pakket vervangen”, doelt hij op de versnellingsbak. “Nu loopt hij natuurlijk een beetje achter qua baantijd. Je kon zien dat hij niet blij was met de afstelling. We hebben dus wat werk te doen vannacht om de auto meer richting het optimum te krijgen”, aldus de Brit.

Door de problemen zo vroeg in de sessie moest Red Bull het voor de data vooral van Sergio Pérez hebben. Horner benadrukt dat het belangrijk is voor het team dat beide coureurs voor data zorgen. “We zijn erg afhankelijk van de simulator en soms kan de simulator je resultaten geven die niet echt overeenkomen. Je hebt gewoon de echte ervaring nodig. We lopen een beetje achter omdat Max de eerste sessie miste, maar ik ben ervan overtuigd dat we het kunnen inhalen.”

Pérez was niet tevreden na de twee vrije trainingen. De teamgenoot van Verstappen noteerde de zevende en twaalfde tijd. “Geen geweldige vrijdag”, vat Pérez bij Viaplay zijn vrijdag in Zandvoort samen. “We probeerden vandaag te begrijpen hoe we meer snelheid konden vinden in de auto. Het scheelt allemaal weinig. Ferrari en Mercedes zien er erg sterk uit hier.”

Waar Red Bull het dan laat liggen? “Zo’n beetje overal”, stelt Pérez. “We zijn in geen enkele sector snel geweest. We hebben dus nog veel te analyseren”, aldus de Mexicaan.