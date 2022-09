De connaisseurs, inclusief Max Verstappen, verwachten een hoofdrol van de Ferrari’s bij de Dutch GP. In de tweede training op het wulpse duinenlint, waar de wereldkampioen opnieuw geen probleemloze sessie kent, zet de Italiaanse renstal de toon. Maar de marge met de concurrentie lijkt niet heel groot.

Zoals zo vaak hadden de monteurs in Max Verstappens garage een topprestatie geleverd door in enkele uren een compleet nieuwe versnellingsbak in de RB18 te plaatsen, nadat die in de openingsminuten van de eerste trainingssessie stuk was gegaan. De regerend wereldkampioen, zichtbaar ontspannen bij zijn thuisrace, verspilt dan ook weinig tijd wanneer de lichten voor VT2 – die een kwartier later dan gepland begint – op groen springen.

Het trainingsprogramma is ongewild met een uur ingeperkt, de gebruikelijke vakjes moeten in een kortere tijdspanne worden afgevinkt. In het verleden is gebleken dat zoiets voor Verstappen geen onoverkomelijk probleem is. Ook in Zandvoort is hij meteen op snelheid en klokt de beste tijd. Carlos Sainz gaat daar in de Ferrari snel onderdoor, de Spanjaard lijkt zijn goede vorm uit de Ardennen te hebben meegenomen naar de Hollandse duinen.

Ook beide Mercedessen blazen op de korte, bochtige omloop een deuntje mee. Net als in de eerste middagtraining, waarin George Russell de toon heeft gezet. Lewis Hamilton heeft halverwege de overhand op zijn teamgenoot, geeft slechts een tiende toe op Charles Leclerc die Sainz inmiddels met miniem verschil (vier duizendste) als snelste heeft afgelost. Achter dit drietal stuurt Lando Norris de McLaren naar P4, zijn achterstand op Leclerc is een tiende.

In de garage van Red Bull wordt vooral aan auto’s gesleuteld. Zowel Sergio Pérez als Verstappen staat lange tijd binnen. Het is ook in de tweede training niet de smetteloze dag van de wereldkampioen waarop de tienduizenden Nederlandse fans hebben gerekend. Uiteindelijk sluit Verstappen de sessie af als achtste, op bijna 0,7 seconde van Leclerc. Tot zijn grote ongenoegen wordt de training ook nog ingekort, omdat Yuki Tsunoda zijn AlphaTauri in de slotfase in het grind parkeert.