Red Bull-teambaas Christian Horner is onder de indruk van de poleronde van Max Verstappen. De poleronde was uiteraard indrukwekkend, al maakte zijn ronde in Q2 misschien nog meer indruk op de baas: “Hij heeft daardoor een set banden voor morgen bespaard.”

De verschillen op het snelle maar krappe circuit van Zandvoort waren minimaal, met Ferrari, Mercedes en Red Bull in de strijd om de pole. Na de eerste run wist Verstappen dat hij met een bijzondere ronde moest komen om Charles Leclerc te verslaan en de pole naar zich toe te trekken. Daar slaagde de Red Bull-coureur in, met een marge van slechts 21 duizendsten van een seconde. Dat toverde een glimlach op het gezicht van teambaas Christian Horner.

“Hij had gisteren een moeizame dag en had een achterstand opgelopen”, zegt Horner tegen Sky Sports, doelend op de versnellingsbakproblemen in VT1. “Maar het was belangrijk om te herpakken.” Dat lukte de Nederlander dus goed, al is de poleronde misschien niet eens het hoogtepunt voor Horner. “De ronde die hij in Q2 op de gescrubde banden reed maakte indruk op me. Daardoor heeft hij een set banden voor morgen bespaard.”

Horner weet dat het voor Verstappen een flinke uitdaging was om terug te slaan, ook omdat de verschillen vooraan minimaal waren. “Charles zette een indrukwekkende richttijd neer in zijn eerste run in Q3. Max stond onder enorme druk om die ronde te leveren en dat deed hij. Dat gebeurde allemaal in de tweede sector. Het was echt een heel kleine marge, maar goed genoeg”, glundert de Red Bull-teambaas. “Dat hij zo terugslaat en de poleposition pakt, dat is meer dan we verwacht hadden.”

Vorig jaar zat Verstappen midden in een intense titelstrijd met Lewis Hamilton, dit keer heeft de Nederlander veel steun vanaf de tribunes zonder al te veel stress over de titelstrijd. Horner ziet in de regerend wereldkampioen ook een gegroeid coureur. “Dit jaar is de titelstrijd niet zo intens. Het is te zien dat, nu hij wereldkampioen is en de nummer 1 op de auto heeft, hij minder druk voelt. Hij doet meer ervaring op en blijft ontwikkelen”, merkt Horner op.