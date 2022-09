Na de tegenvallende vrijdag, waar hij veel tijd verloor door versnellingsbakproblemen, sloeg Max Verstappen vandaag hard terug door de poleposition voor zijn thuisrace te veroveren. De Nederlander is dan ook trots op het harde werk van Red Bull.

Er kwam namelijk een minimale marge van 21 duizendsten van een seconde aan te pas. Dat verschil was genoeg om Ferrari-coureur Charles Leclerc van de poleposition af te houden en een groots oranjefeest te ontketenen op de volgepakte tribunes.

“Ongelooflijk”, kan Verstappen zijn glimlach niet onderdrukken na de kwalificatie. “Zeker na gisteren, we hadden toen een lastige dag. Het hele team heeft vannacht hard gewerkt om het te keren. Vandaag hadden we weer een snelle raceauto maar het scheelde heel weinig. Een kwalificatieronde hier is waanzinnig”, glundert de regerend wereldkampioen.

Red Bull heeft vannacht veel veranderd aan de auto, laat Verstappen weten. “Gisteren ging alles wat gehaast om de auto gereed te krijgen voor de tweede vrije training. Vandaag was de auto weer om van te genieten.”

Uiteraard wordt de poleposition goed ontvangen door de tienduizenden oranjefans op de tribunes. Verstappen geniet van al die steun. “Het is super om hier zoveel oranje te zien. Die steun het hele weekend, ongelofelijk. Dankjewel.”