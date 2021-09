Red Bull-teambaas Christian Horner genoot van de sfeer vanaf de volgepakte tribunes op Zandvoort. De Brit zegt dat het is ‘alsof je in een Nederlandse nachtclub staat’. Hij verwacht niet dat de aanwezigheid van zoveel fans voor afleiding zal zorgen bij Max Verstappen: “Hij gaat daar geweldig mee om.”

Tienduizenden Nederlandse fans trokken alleen al op de vrijdag richting het circuit van Zandvoort om Verstappen in actie te zien komen. De tribunes kleurden daardoor zoals verwacht volledig oranje. Het sfeertje zat er goed in en ook Red Bull-teambaas Christian Horner kon daar wel van genieten.

“Het is alsof je in een Nederlandse nachtclub staat”, lacht Horner. “De sfeer is geweldig hier. De ontvangst die het team en met name Max hebben gekregen is ongelooflijk.”

Dat het feest daar grotendeels draait om de thuisheld zorgt volgens Horner niet voor wat afleiding voor Verstappen. “Hij gaat daar geweldig mee om. Hij draagt de hoop van een natie. Van alle prominente sporten is hij de grootste sportman van Nederland. Je ziet dat hij heel veel steun geniet. Het is fantastisch dat de Formule 1 zoveel met een land kan doen, een beetje zoals Fernando (Alonso, red.) dat deed in Spanje.”

Over het circuit zelf is Horner ook positief. Hij verwacht dat het een vermakelijk weekend wordt. “Het is een moeilijk, klein circuitje”, aldus Horner. “Verkeer zal hier een groot probleem zijn. Het zal een spannend evenement worden.”

