Red Bull-teambaas Christian Horner weet dat het met één race te gaan nog lastig wordt om de constructeurstitel af te pakken van Mercedes. De Brit hoopt op een wonder, maar voor hem draait het stiekem ook meer om de coureurstitel: “Daar gaat het om prestige.”

Max Verstappen en Lewis Hamilton vechten in Abu Dhabi om de felbegeerde titel, maar ook voor hun teams wordt het een spannend weekend. Mercedes staat na 21 races op 587,5 punten, Red Bull heeft met een totaal van 559,5 een achterstand van 28 punten. Volledig onoverbrugbaar is dat natuurlijk niet, maar in een normaal scenario zou de titel naar Mercedes moeten gaan, weet ook Red Bull-teambaas Christian Horner.

“Dit team heeft fenomenaal werk geleverd, we hebben tien races gewonnen”, zegt Horner. “We hebben Mercedes – en wie had dat nou eenmaal verwacht begin dit jaar – tot de laatste race gepusht. Bij de constructeurs hebben we een achterstand en we hebben een wonder nodig om die titel te winnen.”

“We hebben nog één kans om de coureurstitel te pakken met Max en we zullen alles geven wat we hebben”, vervolgt Horner. “De jongens kunnen trots zijn op de moeite die zij erin hebben gestoken.” Hoewel voor Red Bull de constructeurstitel belangrijker is, daar valt immers meer geldprijs mee te winnen, gaat het voor Horner toch vooral om de coureurstitel.

“Of Lewis of Max zal komend weekend als winnaar uit de bus komen”, weet Horner. “Bij de coureurstitel gaat het om prestige, dus voor het team is de constructeurstitel fiscaal heel belangrijk, maar vanuit het perspectief van prestige draait het om de coureurstitel, dat is het belangrijkste.”