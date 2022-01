Red Bull-teambaas Christian Horner hoopt dat Lewis Hamilton dit jaar gewoon weer op de grid te zien is nadat hij in Abu Dhabi naast zijn achtste wereldtitel greep. Aan de andere kant begrijpt Horner het ook als dat niet het geval zal zijn: “Het is zijn carrière, zijn besluit.”

Max Verstappen en Lewis Hamilton waren dé hoofdrolspelers van het seizoen 2021. De twee streden 22 races lang om de titel, maar het was uiteindelijk Verstappen die in de controversiële Grand Prix van Abu Dhabi geschiedenis schreef door zijn eerste titel te veroveren. Sinds die race is Hamilton stil gebleven. De Brit zou volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff ‘gedesillusioneerd’ zijn en er wordt al wekenlang gespeculeerd over de toekomst van de zevenvoudig wereldkampioen. Red Bull-teambaas Christian Horner hoopt in ieder geval dat Verstappen het dit jaar nog eens kan opnemen tegen Hamilton.

“We hopen absoluut dat Lewis er dit jaar gewoon bij is”, zegt Horner in gesprek met WION. “Hij rijdt nog steeds op een ongelooflijk niveau. Deze twee coureurs waren vorig jaar een klasse apart. Maar het is uiteindelijk zijn keuze”, weet Horner. “Het is zijn carrière, zijn besluit. Ik weet zeker dat hij een besluit zal nemen dat het beste voor hem is, wat hij wil doen. Dat gaat ons niets aan.”

Het was een spannend seizoen voor zowel de teams, coureurs als de fans. Die zijn dan ook volgens Horner de winnaar, aangezien het volgens hem het ‘spannendste seizoen in veertig jaar tijd’ was. “Sport draait om competitie en als je dan weinig verschillende winnaars hebt, wordt het minder aantrekkelijk. Het feit dat er een grote rivaliteit tussen de teams en twee coureurs was, waarbij ze elkaar in elke Grand Prix weinig ontliepen, maakten het tot een fantastisch jaar. Het was het beste jaar dat de Formule 1 in waarschijnlijk iets van dertig of veertig jaar tijd heeft gehad”, besluit Horner.