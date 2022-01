Max Verstappen heeft als eerste coureur zijn helm voor het nieuwe seizoen getoond. Het design is amper gewijzigd, maar de Nederlander heeft gekozen voor meer goud én de nummer 1.

Verstappen schreef vorig jaar geschiedenis door als eerste Nederlander kampioen in de Formule 1 te worden. De Nederlander streed een seizoen lang tegen zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, maar troefde hem in de laatste ronde van het seizoen af. Na die race kondigde Verstappen aan dat hij dit seizoen met de nummer 1 zou rijden, wat alleen het voorrecht van de kersverse kampioen is en voor het laatst in 2014 door Sebastian Vettel gebruikt werd.

Die nummer 1 komt ook terug op de nieuwe helm van Verstappen. Het design blijft vertrouwd, van de bekende strepen tot aan de Red Bull-logo’s en de leeuw bovenop. Maar in tegenstelling tot vorig jaar kiest Verstappen nu voor meer goud en laat hij het rood achterwege. Bovendien zal de nummer 1 ook op de helm schitteren: die is terug te vinden op de spoiler achterop de helm.









“Zoals je kunt zien, zit er wat meer goud in”, zegt Verstappen. “Zelfs de tekst ‘gives you wings’ is goudkleurig, dat ziet er erg gaaf uit. De leeuw bovenop is nu volledig goud en natuurlijk heb ik nu nummer één, op de spoiler achterop. Ik heb besloten het design niet te veel aan te passen, maar om de kleuren wat aan te passen: de delen die voorheen rood waren, zijn nu helemaal goud. We hebben wat details verbeterd. Ik heb ook gevraagd om een kleine ster toe te voegen op de achterkant, voor mijn kampioenschapstitel. Met alle kleine verbeteringen en het goud, vind ik dat mijn 2022 helm er cool uitziet. Ik hoop jullie ook!”, aldus de Nederlander.

