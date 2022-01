Red Bull heeft een miniem eerste tipje van de sluier van de nieuwe auto van Max Verstappen opgelicht, de RB18. Daarnaast nodigt het team fans uit deel uit te maken van de ‘innovatieve’ presentatie van de auto waarmee het Verstappens titel wil verdedigen.

De RB18 is de opvolger van de succesvolle RB16B, de type-aanduiding RB17 wordt overgeslagen. Wanneer de nieuwe Red Bull van Verstappen en Sergio Pérez het levenslicht ziet, laat het team nog in het midden. Wel nodigt het fans alvast uit deel te nemen aan de presentatie van de RB18.

Dat laatste kan via deze site. Details zijn enigszins schaars, maar fans kunnen via hun social media-kanalen een rol spelen in de launch. Dit geldt overigens niet voor iedereen die zich opgeeft, er wordt een select aantal fans uitgekozen. Die fans kunnen zelf kiezen welke coureur een hoofdrol speelt in de presentatie en in welke taal de hoofdmoot is.

Van de nieuwe auto van Verstappen valt nog niet veel te zien. Red Bull toont in de begeleidende video weinig van de RB18. Zo te zien gaat het ook om een render, een digitale afbeelding van de auto. In het oog springt natuurlijk de kenmerkende nieuwe vorm van de achtervleugel conform de 2022-regels.

