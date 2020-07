Horner: ‘Ik begrijp de kritiek op Albon niet’

Christian Horner zegt de kritiek op Alex Albon niet te begrijpen. Volgens de Red Bull-teambaas reed Albon een sterke race op de Hungaroring. “In de race wist hij zijn ritme te vinden en was zijn tempo heel goed, het was vergelijkbaar met Max.”

Alex Albon raakte tijdens de kwalificatie in Hongarije niet verder dan P13, op zondag vocht de Thaise Brit zich door het veld naar P5. Na eerder een uitvalbeurt en vierde plaats tijdens de Oostenrijkse double header blijft de kritiek op Albon toenemen. Red Bull-teambaas Christian Horner vindt dat onterecht. “Ik ben heel tevreden met hem”, zegt Horner.

“Het was een moeilijk weekend voor Alex”, gaat de teambaas verder. “De specificatie van de wagen veranderde meermaals tussen de sessies en als je daar geen ervaring mee hebt, dan is dat lastiger om mee om te gaan.” Op zondag ging het beter voor Albon. “In de race wist hij zijn ritme te vinden en was zijn tempo heel goed, het was vergelijkbaar met Max. Zijn inhaalacties waren sterk en ik vond dat hij het geweldig deed. Zijn tempo zonder verkeer was heel goed, dus ik ben heel erg tevreden met de prestatie van Alex.”

Volgens Horner zijn de problemen van Albon tijdens het seizoensbegin te wijten aan de nukkige RB16. “Alex heeft een moeilijke start gehad omdat we hem geen wagen hebben gegeven die bij hem past. Het vermogen van Max om rond problemen heen te rijden maskeert dat soms. Ik denk dat Alex het heel goed heeft gedaan in de races met zijn racecraft en snelheid, dus ik snap niet dat sommige mensen daar kritisch over zijn.”

“Hopelijk worden zijn zaterdagen ook beter als we de wagen verbeteren. We weten dat we de wagen moeten verbeteren om het makkelijker te maken voor onze coureurs en hopelijk kunnen we Mercedes dan beter benaderen. Zij hebben een fenomenale wagen. Het is aan ons om dat verschil te dichten”, besluit Horner.

