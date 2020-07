Albon mag P5 houden na onderzoek, Magnussen zakt naar P10 door tijdstraf

De wedstrijdleiding heeft uitspraak gedaan in de zaken die liepen tegen Red Bulls Alexander Albon en het team van Haas. Red Bull krijgt geen straf. Haas wel, maar houdt alsnog een punt over aan de Grand Prix van Hongarije.

Naar Albon liep een onderzoek omdat Red Bull zijn gridplek voor de start droog zou hebben gemaakt met de blaasapparatuur die teams normaal gebruiken om auto’s te koelen. Dat mag niet, maar na onderzoek stelt de wedstrijdleiding vast dat hier toch geen sprake van was. Albon houdt zijn felbevochten vijfde plek dus.

Lees ook: Vijfde plek Albon staat op de tocht door gebruik ‘bladblazer’ Red Bull om grid te drogen

De negende plaats van Haas-coureur Kevin Magnussen in Hongarije was minstens zo fel bevochten, maar de Deen moet toch nog één plekje inleveren vanwege een straf van tien tellen. Die heeft zowel hij als teamgenoot Romain Grosjean (die buiten de punten finishte) gekregen omdat Haas hun coureurs op ongeoorloofde wijze gecoacht zou hebben tijdens de opwarmronde.

Dat bleek hoe dan ook een goede zet, want de Haas-coureurs kwamen daardoor al in de opwarmronde naar binnen om hun regenbanden voor slicks in te ruilen. Het hielp ze in de openingsfase flink naar voren en speelde een grote rol in Magnussens puntenfinish. Door de straf zakt hij echter wel van P9 naar P10 en scoort dus maar één in plaats van twee punten. Carlos Sainz is nu negende.

Lees ook: Magnussen scoort eerste punten van het seizoen, speelt Haas punten alsnog kwijt?