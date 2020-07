Magnussen scoort eerste punten van het seizoen, speelt Haas punten alsnog kwijt?

De nul is weg achter de naam van Kevin Magnussen, althans onder voorbehoud. De Deen kwam in Hongarije als negende over de meet, goed voor Haas’ eerste twee punten van het seizoen. Of Magnussen zijn punten mag houden is nog niet zeker, de FIA onderzoekt momenteel of het teams de regels overtrad tijdens de formatieronde door haar coureurs te helpen.

Achter het mondkapje van Kevin Magnussen schuilt een brede glimlach wanneer hij na de race de pers te woord staat. Een gok van zijn team tijdens de formatieronde zette hem op weg naar zijn eerste punten van het seizoen. “Ik ben zo gelukkig, het was geweldige call van het team om ons binnen te halen voor slicks”, vertelt Magnussen. “Dat zorgde ook voor extra vertrouwen, dat ze me op de droogweerbanden durfden zetten, want was het erg riskant. Uiteindelijk was het die call die voor dit resultaat heeft gezorgd.”

“Ik startte in pits, kreeg de banden op temperatuur en reed plots op P3”, vat de Deen zijn openingsfase samen. “Dat we niet gingen winnen wist ik ook wel, maar het was een geweldige uitgangspositie voor de rest van de race. Vervolgens heb ik zolang mogelijk vastgehouden aan mijn positie, maar na een tijdje moesten we kiezen welke gevechten we aangingen, zodat we onze eigen race zouden rijden.”

Uiteindelijk wist Magnussen Carlos Sainz en Charles Leclerc achter zich te houden. “Ik kon een gat slaan met de Ferrari en hield nadien ook de McLaren op afstand. Het toont wat voor goede auto we hebben in de race. We worstelen met problemen in de kwalificatie, maar in de race is deze auto goed”, aldus een zichtbaar tevreden Kevin Magnussen.

Vlak na de race raakte bekend dat beide Haas’ under investigation staan. Het team zou artikel 27.1 van het reglement hebben overtreden. Dat artikel verbiedt dat het team de coureurs helpt tijdens de formatieronde. Magnussens negende plek blijft voorlopig dus onder voorbehoud.

