Red Bull-teambaas Christian Horner zegt dat het van belang is dat Sergio Pérez de komende zeven races goede punten gaat scoren om zo de titel bij de constructeurs veilig te kunnen stellen. Horner weet dat Pérez de afgelopen races betere resultaten had kunnen pakken en is er ook van overtuigd dat het goed zal komen.

Uiteraard is er veel aandacht voor de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton, maar voor Red Bull en Mercedes staat er in het constructeurskampioenschap nog meer op het spel. Met nog zeven races te gaan leidt Mercedes dat kampioenschap met een voorsprong van 33 punten, een uitermate klein verschil maar wel een gat dat Red Bull nog moet zien te overbruggen. Om die titel binnen te kunnen slepen moeten de teams op beide coureurs kunnen rekenen en dus hoopt Red Bull-teambaas Christian Horner dat Sergio Pérez ook meer punten pakt.

“Het is heel belangrijk dat Sergio goed gaat scoren”, geeft Horner toe. “Volgens mij heeft hij zestien punten gescoord in de laatste zes races, wat een combinatie is van pech en andere tegenslagen. Het is dus echt hard nodig dat hij er de komende races goed bij staat.”

Lees ook: Pérez na tegenvallende races: ‘Zullen het tij keren’

“De laatste twee races had hij op het podium kunnen staan”, voegt Horner toe. “We hadden natuurlijk het probleem met de track limits in Monza. In Sotsji had hij een slechte pitstop en toen bleek natuurlijk dat we op de verkeerde banden reden in die ronde”, blikt hij terug op de hectische slotfase op het Sochi Autodrom, waar Pérez op podiumkoers lag totdat de regen roet in het eten gooide. “Het had dus allemaal heel anders kunnen lopen voor hem, maar ik ben ervan overtuigd dat dit de resterende zeven races vanzelf goed komt”, besluit de Red Bull-teambaas.

Foto: Red Bull Content Pool