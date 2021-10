Sergio Pérez is ervan overtuigd dat hij ‘het tij zal keren’ na enkele tegenvallende races en het misgelopen podium in Rusland. De Mexicaan weet dat hij daarbij niet op zijn eigen geluk kan vertrouwen: “We werken onvermoeibaar door en doen ons best.”

Pérez lag lange tijd op podiumkoers in Rusland en in ronde 47 zag het er met de derde plaats nog goed uit, maar de regendruppels begonnen toen plots te vallen. Het zorgde voor chaos en strategische keuzes die voor enkele coureurs goed uitpakten, maar voor Pérez viel het allemaal de verkeerde kant op. De Mexicaan verloor veel tijd en zakte terug tot de negende plaats, iets waar de Mexicaan ook in Turkije nog met teleurstelling op terugkijkt.

Foto: Red Bull Content Pool

“Het was moeilijk te verteren omdat we het gevoel hadden dat we een fantastische race hadden en dat we een heel goede strategie hadden gekozen”, zegt Pérez. “We lagen op podiumkoers, maar toen veranderde alles heel snel. We namen de verkeerde beslissingen en verloren daardoor veel punten”, aldus de Mexicaan.

“Na de race ben ik naar de fabriek in Milton Keynes gegaan en heb ik met de engineers gewerkt”, vervolgt Pérez. “Ik denk dat we nu zo goed mogelijk voorbereid zijn op de rest van de races. Nu kijken we vooruit, er komen nog wat races aan. Ik ben ervan overtuigd dat we het tij zullen keren, ook omdat we de laatste paar races een beetje pech hebben gehad.”

“Maar natuurlijk vertrouw ik niet alleen op mijn geluk, we werken onvermoeibaar door en doen ons best”, verzekert Pérez. “We doen er alles aan om de auto te verbeteren en ik twijfel er niet aan dat we weer op het goede spoor komen”, besluit hij.