Eén ronde, daar draaide het in Abu Dhabi allemaal op uit. Max Verstappen schiet aan de binnenkant van Lewis Hamilton bij bocht 5, verdedigt in bocht 9 en werd schreef geschiedenis als eerste Nederlandse Formule 1-wereldkampioen. Red Bull-teambaas schreeuwde de longen uit zijn lijf in die ronde.

“Dit vat het hele jaar wel samen”, zegt Horner tegen Sky Sports na de Grand Prix van Abu Dhabi. Lewis Hamilton leek op zijn achtste wereldtitel af te stevenen, maar door een late safety car en een betere strategische keuze van Red Bull was het Max Verstappen die dit toch al knotsgekke seizoen als kampioen afsloot. “Ik zei het al tijdens de uitzending dat we op de racegoden hoopten en in de laatste ronden… Bedankt Nicholas Latifi!”, grapt Horner, doelend op de safety car die hij veroorzaakte.

“Zij deden er goed aan door de race te herstarten”, oordeelt Horner over het besluit van de wedstrijdleiding. “Het is een krankzinnige competitie geweest en dat Max de titel wint komt niet alleen door deze race, maar door het hele jaar. Lewis is het hele jaar een fenomenale tegenstander geweest en hij is een geweldige wereldkampioen. Dat maakt het des te meer waardevol.”

Tijdens de race, en met name richting het einde, deed Mercedes-teambaas Toto Wolff op de radio met de FIA zijn beklag over de gang van zaken. De Oostenrijker werd op zijn plaats gezet door wedstrijdleider Michael Masi, die zei dat dit bij autosport hoort. “We schreeuwen het al het hele jaar: laat ze racen”, zegt Horner. “Dit kampioenschap kwam neer op de laatste ronde en we namen de zachte band. Het was een geweldige strategische call. Toen was het aan Max om het klusje te klaren.”

Voor de miljoenen Formule 1-fans wereldwijd moesten de laatste ronden al ongekend spannend zijn, laat staan voor Red Bull. Voor Horner was het zeer intens, wat ook te horen is. “Ik ben stem kwijt, ik schreeuwde van bocht 5 tot aan de finish”, lacht hij. “Je wist dat Max niet zou opgeven. We zijn zover gekomen dit jaar, om hem dan na al die jaren kampioen te zien worden, dat is geweldig.”

Na de race diende Mercedes twee protesten in tegen Verstappen, allebei met betrekking tot de safety car-regels. Horner zegt ’teleurgesteld’ te zijn door dat besluit van Mercedes: “Maar wij vertrouwen op de FIA.”