Red Bull-teambaas Christian Horner reageerde licht verbaasd toen hem verteld werd dat zijn coureur Max Verstappen voor de tweede keer op rij tot kampioen werd gekroond. De Brit heeft niets meer dan lof voor de Nederlander, die volgens hem sinds zijn eerste wereldtitel gegroeid is.

Verstappen domineerde op het natte Suzuka en reed naar de zege, maar deed dat over een afstand van 29 ronden terwijl er 53 op de planning stonden. Daardoor ontstond er na de race verwarring over de puntentelling, maar uiteindelijk werden de volle punten toegekend waardoor Verstappen genoeg punten had om zijn tweede wereldtitel veilig te stellen.

“We dachten niet dat de volledige punten toegekend zouden worden”, reageert Red Bull-teambaas Christian Horner nog licht verbaasd bij Sky Sports. “Dat zorgde ervoor dat het omsloeg. We dachten dat we nog één punt tekort kwamen dus wilden we hem nog binnenhalen voor de snelste raceronde. Maar wauw… Dit gaat al onze dromen te boven”, is de Red Bull-teambaas uiteraard zeer gelukkig met Verstappens tweede wereldtitel.

De zege in Japan was zijn twaalfde zege van het seizoen, waarin Red Bull het opnam tegen Ferrari maar het niet heel moeilijk had. “Max was werkelijk dominant”, prijst hij de nu tweevoudig wereldkampioen. “Het is onze veertiende zege van het seizoen, dat is een record voor ons. We moesten terugkomen van een paar moeilijkheden in de eerste paar races”, doelt Horner op de twee uitvalbeurten van Verstappen in de eerste drie races van het seizoen.

Max heeft, samen met het team, ‘de lat naar een hoger niveau getild’, stelt Horner, die het personeel in de fabrieken bedankt. “Om dan hier die zege in Japan te pakken met Honda, dat maakt het echt speciaal. De manier waarop we ons aan de nieuwe reglementen hebben aangepast, dat is echt een fenomenale prestatie van alle betrokkenen”, looft hij zijn personeel.

Horner stelt dat Verstappen sinds het behalen van zijn eerste wereldtitel ‘gegroeid is’, wat te zien was aan de ‘manier waarop hij dit jaar reed’. “Hij heeft het verdiend”, sluit de Red Bull-teambaas af.

Foto: Red Bull Content Pool