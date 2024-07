Christian Horner denkt dat de diskwalificatie van George Russell de eigen schuld van Mercedes is. Volgens de Red Bull-teambaas had het rivaliserende team betere berekeningen moeten maken. Horner is van mening dat Russell de race verloor, vanwege de gewaagde één-stop-strategie.

De vreugde was van korte duur voor George Russell na de Grand Prix van België. De Brit kwam na een gewaagde één-stopper als eerste over de finishlijn, maar werd na de race uit de uitslag geschrapt. De auto van de Mercedes-coureur was bij de weging namelijk anderhalve kilo te licht. Lewis Hamilton werd daardoor de nieuwe winnaar van de Belgische race.

Ook Red Bull profiteerde van Russells diskwalificatie. Zowel Max Verstappen als Sergio Pérez mocht een plekje opschuiven in de uitslag. Teambaas Horner weet wel waar Mercedes het op de zondag liet liggen. Volgens de Red Bull-teambaas kwam het te lage gewicht van de W15 door de één-stop-strategie. “Ik weet zeker dat ze meer dan een kilo rubber hebben verloren”, rekende Horner uit, in gesprek met Sky Sports F1. “Dat hebben we vrijdag al gezien.”

Horner denkt dan ook dat Mercedes een verkeerde berekening heeft gemaakt. “Je moet genoeg brandstof meenemen voor het monster na de race, anders gebruik je brandstof als ballast.” Toch vindt de Britse teambaas het ook jammer voor Russell. “Echt triest nieuws voor George, maar duidelijk een fout in hun berekeningen.”

Ook Leclerc voelt voor Russell

Charles Leclerc is dat laatste met Horner eens. De Monegask eindigde alsnog op het podium dankzij Russells diskwalificatie. “Het is jammer, want Russell had het geweldig gedaan, net als Mercedes. Natuurlijk is het bij dit soort dingen moeilijk om een uitzondering te maken en het is begrijpelijk dat ze gediskwalificeerd zijn.” Toch denkt Leclerc dat Russell ook zonder de te lichte auto de overwinning had gepakt. “Het is niet het verschil in gewicht. Zij hebben gewonnen omdat zij vandaag het sterkere team waren”, aldus de Ferrari-coureur.

