Christian Horner heeft een aantal gedenkwaardige dagen achter de rug. Terwijl bij zijn team Red Bull coureur Sergio Pérez plaats moest maken voor Liam Lawson, had de teambaas zelf nog even tijd voor een tripje naar Buckingham Palace. Daar nam de Brit een koninklijk onderscheiding in ontvangst.

Net als in Nederland kunnen ook prominenten in Groot-Brittannië een koninklijke onderscheiding krijgen voor hun bijdragen aan de Britse maatschappij. Red Bull-teambaas Christian Horner was de laatsten die voor deze eer in aanmerking kwam. De Brit werd door Koning Charles III uitgeroepen tot Commander in the Order of the British Empire (CBE), de op twee na hoogste onderscheiding in het Britse koninkrijk.

Eer

“Ik ben vereerd en verheugd dat ik de Commander of the British Empire heb mogen ontvangen, uit handen van Zijn Majesteit de Koning in Buckingham Palace voor bijdragen aan de autosport”, schrijft de Brit op zijn Instagramkanaal. “In twintig jaar tijd bij Red Bull Racing hebben we een onnavolgbaar succes behaald, met acht coureurstitels, zes constructeurstitels en 122 overwinningen.”

De teambaas bedankt met name zijn familie én de werknemers op de fabriek in Milton Keynes. “Deze onderscheiding zou zonder hun liefde en steun niet mogelijk zijn geweest”, schrijft Horner. “Bedankt.”

Christian Horner en partner Geri Horner-Halliwell poseren met de CBE-onderscheiding bij Buckingham Palace (Getty Images).

