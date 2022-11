Na het dominante seizoen van Max Verstappen stelt Red Bull-teambaas Christian Horner dat niemand in dezelfde auto de prestaties van de tweevoudig wereldkampioen zou kunnen herhalen.

Er stond dit seizoen geen maat op Verstappen, die vijftien van de 22 races op zijn naam schreef en zo meerdere records verbrak. Het seizoen begon nog dramatisch met twee uitvalbeurten in drie races, maar de Nederlander was vervolgens vaak de sterkste coureur op zondag.

Red Bull-teambaas Christian Horner is uiteraard onder de indruk van de prestaties van Verstappen dit jaar. Hij stelt dat de Nederlander een klasse apart is en twijfelt of iemand anders hem zou kunnen verslaan. “Max presteert op dit moment op een dusdanig hoog niveau dat ik niet weet of iemand in dezelfde auto zou kunnen herhalen wat hij heeft gedaan”, zegt Horner.

Lees ook: Rosberg: ‘Verstappen is nu al een van de beste coureurs ooit’

Uiteindelijk sleepte Red Bull de constructeurstitel in de wacht met nog drie races te gaan. Horner benadrukt daarom dat het vooral een teamprestatie is geweest. “Beide coureurs hebben hun beste seizoen in de Formule 1 gehad”, stelt de Brit. “Max was dit jaar uitstekend, hij heeft nog een stap vooruit gezet na zijn vorige titel van twaalf maanden geleden. Het is ongelofelijk om te bedenken dat hij vijftien races en twee sprintraces heeft gewonnen. Toen ik hier begon hadden we maar zeventien races!”

“Als team,” vervolgt Horner, “hebben we zeventien Grands Prix gewonnen, vijf één-tweetjes gepakt, zijn we eerste en derde geëindigd bij de coureurs en eerste bij de constructeurs en hebben we iets van 750 punten gepakt. We hebben al onze eigen records verbroken, net als meerdere Formule 1-records. Natuurlijk hebben we wat pieken en dalen gekend, maar als je het als geheel bekijkt is het een uitstekend jaar geweest voor het team”, besluit Horner.

Foto: Red Bull Content Pool