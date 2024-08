Neemt Liam Lawson binnenkort plaats in een Red Bull-stoeltje? Adviseur Helmut Marko wekte eerder die suggestie door zijn uitspraken over de toekomst van de Nieuw-Zeelander. De Oostenrijker zei dat Lawson “volgend jaar zeker” in een Red Bull-bolide zou zitten, maar volgens teambaas Christian Horner vertelde Marko toch iets anders.

Lawson maakte vorig seizoen als vervanger van de geblesseerde Daniel Ricciardo grote indruk, maar zit sinds zijn vijf races als Visa RB-coureur weer op het reservebankje. Red Bulls optie op de Nieuw-Zeelander loopt binnenkort af, waardoor het team wel een stoeltje voor Lawson moet vinden.

Red Bull-adviseur Marko beloofde de coureur eerder dat hij “volgend jaar zeker in één van onze auto’s” zit, maar teambaas Christian Horner nuanceert de uitspraken van de Oostenrijker. “Een stoeltje,” legt Horner tegenover Sky Sports F1 uit dat Marko Lawson alleen een F1-stoeltje heeft beloofd. “Hij heeft duidelijk gezegd dat hij volgend jaar in de F1 zal rijden. Ik heb het nagevraagd bij Helmut, zijn commentaar eerder, en hij zei: ‘Nee, ik heb niet gezegd welke auto, ik zei ‘een’ stoeltje.’”

Sauber of Mercedes?

Volgens Horner is het ook heel goed mogelijk dat Lawson buiten de Red Bull-familie aan de slag gaat. “We zouden hem kunnen verhuren. Niets staat vast”, aldus de teambaas. Red Bull moet dan echter wel opschieten.

Alleen Kick Sauber, dat in 2026 doorgaat als Audi, en Mercedes hebben hun line-up namelijk nog niet compleet. Hierdoor is er ook buiten de Red Bull-familie niet heel veel plek meer over voor Lawson. Daarbij heeft Mercedes naar verluidt al voor F2-coureur Andrea Kimi Antonelli gekozen als vervanger van Lewis Hamilton.

