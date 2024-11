Red Bull-teambaas Christian Horner bevestigt dat hij niet achter Carlos Sainz als coureur voor Red Bull aanzit. De Brit werd tijdens de Grand Prix van São Paulo in de motorhome van Williams gespot, waarna de geruchten over een eventuele overstap van Sainz naar de Oostenrijkse renstal de wereld in werden geslingerd.

Williams maakte eind juli bekend dat Carlos Sainz in 2025 naar het Britse team overstapt. De Spanjaard moet bij Ferrari plaatsmaken voor Lewis Hamilton, en besloot na lang nadenken om zich bij het middenveldteam aan te sluiten. De aanhoudende vormdip van Sergio Pérez én het bezoek van Christian Horner aan Williams op Interlagos deden echter alsnog de geruchten dat Sainz toch nog naar Red Bull overstapt, aanwakkeren.

“Ik bedoel, er wordt altijd veel gespeculeerd in de Formule 1-paddock”, zegt Horner tegen talkSPORT. “Carlos Sainz is volgend jaar een Williams-coureur. Hij is een geweldige coureur, had onlangs een grote overwinning in Mexico en ik denk dat hij heel goed zal zijn voor dat team.”

De Brit ontkent dat hij Williams in São Paulo bezocht om over Sainz te praten. “Carlos heeft zich gecommitteerd aan Williams en hij maakt geen deel uit van onze plannen voor volgend jaar”, aldus Horner.

Sainz kiest voor Williams

Sainz maakte eerder zelf ook al duidelijk dat hij in 2025 achter het stuur van de Williams-bolide plaatsneemt. “Williams is degene die in me heeft geïnvesteerd, die me vanaf het begin heeft gesteund. (Zij zijn, red.) degene die een heel jaar geleden naar me toe zijn gekomen, en dat maakt me eigenlijk super enthousiast”, vertelt de Spanjaard, tegen Sky F1. “Ik zei: ‘Ik wil hen dit vertrouwen en dit geloof in mij teruggeven’, en het geeft me eigenlijk wel goede moede. Ik kan niet wachten om daarheen te gaan en samen met hen iets goeds op te bouwen.”

