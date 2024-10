Waarom koos Carlos Sainz ervoor om in 2025 naar Williams over te stappen? Volgens zijn vader, Dakar Rally-winnaar Carlos Sainz senior, is de keuze voor de Britse renstal een weloverwogen besluit van zijn zoon. De rallycoureur is ervan overtuigd dat Williams het de komende jaren alleen maar beter gaat doen, met de hulp van Sainz én de nieuwe 2026-krachtbron.

Carlos Sainz moet aan het einde van 2024 zijn Ferrari-stoeltje afstaan aan Lewis Hamilton. De Spanjaard heeft ondertussen, na vele maanden van besprekingen en speculatie, ook een nieuwe werkgever gevonden: Williams. De keuze van Sainz om voor het achterhoedeteam te gaan rijden, lag niet voor de hand. Het Britse Williams staat momenteel achtste in het constructeurskampioenschap.

“Het is zijn beslissing en die moet je respecteren”, zegt Sainz senior over de beslissing van zijn zoon, tegenover Marca. “Er waren drie of vier opties en uiteindelijk is hij degene die over zijn toekomst moet beslissen. Wij steunen hem helemaal.”

Volgens Sainz senior is de beslissing van zijn zoon om naar Williams te gaan een goede vervolgstap van zijn Formule 1-carrière. “Williams is een project dat in een opwaartse spiraal zit. Aan het einde van het jaar is het beter gaan lopen. We moeten afwachten, en we vertrouwen erop dat het volgend jaar in een opwaartse lijn verder zal gaan”, legt de Spanjaard uit.

Progressie

Williams krijgt daarnaast in 2026 een nieuwe krachtbron van Mercedes, waarvan verwacht wordt dat deze misschien wel de beste op de grid zal zijn. Ook Sainz zelf zal voor progressie bij Williams zorgen, verwacht zijn vader.

“Teams werden beter toen (Sainz, red.) kwam en dat is wat belangrijk is voor een professional en wat altijd moet worden geëist. Ik denk dat Carlos een serieuze coureur is in die zin dat hij duidelijk weet waar hij moet zijn”, sluit de Dakar Rally-winnaar af.

