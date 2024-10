In aanloop naar het seizoen van 2025 staat er veel te veranderen. Terwijl een grote wijziging in de reglementen nog op zich laat wachten, vindt er op de rijdersmarkt een grote stoelendans plaats. Tijdens de winterstop worden er talloze transfers gemaakt, waaronder die van Carlos Sainz naar Williams. Teambaas James Vowles denkt dat Williams met Sainz en Albon straks de beste line-up heeft.

James Vowles was onlangs te gast in de Beyond the Grid podcast, waar hij vooruitblikte op 2025 en de komst van Carlos Sainz naar Williams. “Volgend jaar denk ik dat we de beste line-up op de grid zullen hebben,” zei hij zelfverzekerd. “Franco (Colapinto, red.) doet het geweldig, laat ik dat vooropstellen. Maar wat hij niet heeft, is de ervaring die Sainz met zich meebrengt.”

Williams werkt al enkele jaren aan een opmars in het kampioenschap. Onder leiding van Vowles moet het team in de toekomst mee kunnen vechten in de voorhoede. De teambaas legde uit hoe Sainz een belangrijke rol zal spelen in deze missie. “Het gaat niet alleen om het besturen van de auto; we hebben ook coureurs nodig die het team helpen groeien,” vertelde hij. “Dat motiveert ons en helpt ons vooruit.”

Verhouding met andere teamgenoten

Vowles benadrukte dat Carlos Sainz zich in het verleden met de beste coureurs heeft kunnen meten. De teambaas denkt niet dat de 29-jarige Spanjaard daarbij onderdeed voor zijn teamgenoten. In zijn twee jaar bij McLaren scoorde hij beter dan Lando Norris, en in zijn eerste jaar bij Ferrari eindigde hij boven Charles Leclerc. “Naast Norris was hij heel succesvol,” aldus Vowles. “Tegenover Charles (Leclerc, red.) ging het een beetje heen en weer, maar hij kon zich wel degelijk met hem meten. En naast Max (Verstappen, red.), in dat eerste jaar bij Toro Rosso, was hij uitzonderlijk goed.”

“Het is dus niet zo dat hij nooit is uitgedaagd,” voegde Vowles eraan toe. “Maar het gaat er ook om wat hij buiten de auto laat zien. Ik weet dat hij het team vooruit drijft; hij wil elke minuut van zijn tijd besteden om nog succesvoller te worden. En uiteindelijk wil ik dat dit een succesvolle organisatie wordt.”

