Red Bull-teambaas Christian Horner denkt niet dat Red Bull het makkelijk gaat krijgen in de Russische Grand Prix. Horner heeft het Sochi Autodrom al als een ‘Mercedes-circuit’ bestempeld en verwacht dat het een uitdaging gaat worden om dat team te verslaan.

De Grand Prix van Rusland kwam in 2014 op de Formule 1-kalender en sindsdien zou geen enkel ander team dan Mercedes winnen op het Sochi Autodrom. Vanaf 2023 zal de Formule 1 naar het nieuwe Igora Drive trekken voor de Russische Grand Prix, maar tot die tijd zal Red Bull hopen de Mercedes-hegemonie in Sotsji te kunnen doorbreken.

“Ik heb de resultaten van de Russische Grand Prix bekeken en in 2018 schoot Max van de laatste naar de eerste plaats, voordat hij zijn pitstop moest maken”, schrijft Horner in zijn column voor Red Bull. “We kwamen hier vorig jaar als tweede over de streep, maar we hebben nog nooit gewonnen op dit circuit. Het is een Mercedes-bolwerk”, stelt hij vast.

Max Verstappen kreeg voor de crash met Lewis Hamilton op Monza een gridstraf van drie plaatsen voor de Grand Prix van Rusland, wat de uitdaging dus nog wat groter maakt. Mogelijk komt daar ook nog een gridstraf voor het plaatsen van de vierde krachtbron van het seizoen bij, al heeft Red Bull daar nog niets over gedeeld. “Voor mij zijn Monza en Sotsji Mercedes-circuits, dus het zal zeker een uitdaging worden”, aldus Horner. “We moeten ook nog een gridstraf nemen, maar in Sotsji is dat niet per se een nadeel vanwege de kracht van de tow richting de eerste bocht. Ik kijk ernaar uit om te zien hoe we zullen presteren”, besluit de Red Bull-teambaas.

