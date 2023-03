Er is geen reden voor Sergio Pérez om zich tekort gedaan te voelen door het team, meent Red Bull-teambaas Christian Horner. De Mexicaan toonde zich meteen na de Grand Prix van Saoedi-Arabië onaangenaam verrast dat teamgenoot Max Verstappen in de slotronde de snelste tijd had gereden en daarmee een WK-punt van hem had afgesnoept.

Volgens Pérez hadden beide coureurs over de boordradio te horen gekregen dat ze hun pace op dat moment moesten vasthouden. Horner houdt er een andere mening op na. Volgens hem was ook Pérez in de slotronde aan het pushen, maar gaf hij op na de eerste bochten.

“Beide coureurs hadden de informatie dat Checo op dat moment de snelste ronde op zijn naam had staan. Max vroeg daarna wat die rondetijd was, dus het was duidelijk waarom hij dat vroeg”, aldus Horner. “Checo wist dat Max het zou proberen om die tijd te verbeteren en Checo gaf het zelf op na de eerste paar bochten. Hij lag al anderhalve tiende achter en toen zag je hem terugtrekken. Het was overduidelijk, zoals Max op de radio zei, dat het WK-punt voor de snelste ronde veel voor hem betekende. En er was geen reden voor ons om hem óf Checo geen kans te geven ervoor te gaan.”

Door dat extra WK-punt leidt tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen na twee races in de WK-stand met 44 punten, één meer dan Pérez.