Horner over Verstappen: ‘Max rijdt volgend jaar honderd procent zeker bij Red Bull’

Christian Horner heeft in Rusland gereageerd op de geruchten over mogelijke clausules in het contract van Max Verstappen. Over de nabije toekomst is de Red Bull-teambaas duidelijk: “Max zit volgend jaar honderd procent zeker nog in een Red Bull.”

Na twee uitvalbeurten in Italië kwamen de clausules in Max Verstappens contract met Red Bull in aanloop naar de GP van Rusland weer ter sprake. Toch wil Christian Horner, zoals gebruikelijk wanneer het over contractuele kwesties gaat, niet echt reageren. “Zoals iedereen weet is en blijft een contract tussen een coureur en een team altijd vertrouwelijk”, zegt de Red Bull-teambaas tijdens de persconferentie voor teambazen.

Een ding wil Horner wel kwijt. “Ik weet honderd procent zeker dat Max Verstappen volgend jaar in een auto van Red Bull Racing zit.” De Nederlander rijdt dus ook in 2021 voor Red Bull, waar hij begin dit jaar een contract tot en met 2023 tekende.

Ook over de situatie van hoofdontwerper Adrian Newey schepte Horner duidelijkheid. “Adrian is al veertien jaar bij ons en voelt zich erg goed in het team. Hij heeft in de voorbije jaren weliswaar een stapje terug gedaan, maar hij is nog steeds enorm gemotiveerd. Ik kan bij deze dan ook zeggen: ook hij is volgend jaar absoluut nog bij het team, zonder enige twijfel.”

