Verstappen: ‘Hoop natuurlijk dat Honda doorgaat na 2021’

De relatie tussen Max Verstappen en Honda heeft ondanks zijn drie uitvalbeurten door motorpech dit jaar geen schade opgelopen, zegt de Red Bull-coureur. Verstappen hoopt ‘natuurlijk’ ook dat Honda binnenkort de knoop doorhakt en besluit na 2021 door te gaan in de Formule 1.

Honda’s contract met Red Bull (en zusterteam Alpha Tauri) loopt namelijk na 2021 af. De Japanse fabrikant beraadt zich momenteel op haar toekomst op de langere termijn in de Formule 1, met topman Masashi Yamamoto die heeft aangegeven dat goede prestaties die kans uiteraard alleen maar doen toenemen.

Lees ook: Honda: ‘Hoe beter we presteren, des te groter de kans dat we doorgaan in de F1’

De herhaaldelijke motorpech van Verstappen dit jaar is daarbij niet om over naar huis in Japan te schrijven, maar tegelijkertijd heeft Honda in 2020 natuurlijk ook al twee races gewonnen: eenmaal met Verstappen en Red Bull, en met Pierre Gasly en Alpha Tauri.

‘Hoop dat Honda doorgaat’

“Je hoopt natuurlijk dat ze doorgaan”, zegt Verstappen over Honda. Zijn relatie met de Japanse fabrikant is ondanks zijn drie uitvalbeurten door motorpech dit jaar (‘wat natuurlijk niet positief is’) ook nog gewoon goed, zegt hij. Verder is het volgens hem ‘belangrijk eerlijk tegen elkaar te zijn’. “Je moet goed uitleggen wat er fout ging. Dat hebben ze ook gedaan en daarna moet je samen verder.”

Voor Verstappens toekomst is het natuurlijk ook belangrijk om te weten wat Honda doet: zijn eigen contract met Red Bull loopt door tot en met eind 2023, al is het bekend dat er een clausule in staat (of meerdere clausules in staan) om een vertrek na 2021 al mogelijk te maken. Daaronder, naar verluidt, dat Red Bull hem een auto en motor moet geven die competitief genoeg zijn om mee te doen om de titel.

Lees ook: Yamamoto: ‘Geen updates meer voor Honda in 2020’

Vertrouwen in oplossing problemen

Bij Verstappen liep de frustratie – na zijn nulscores op Monza en Mugello – twee weken geleden even hoog op. Dat drie keer motorpech in negen races te veel is, ‘hoef ik Honda echter niet te vertellen’. “Dat weten ze ook zelf wel. Ze zijn op dat gebied ook heel actief en proberen het zo snel mogelijk op te lossen.”

Wát er nou precies fout ging op Mugello, daar kan Verstappen verder niet echt op ingaan. “Het was wel meer software-gerelateerd”, is het enige wat hij kwijt kan. Het ging volgens Verstappen daarbij ook wel degelijk om een ander probleem dan eerder op Monza. “Honda heeft het opgelost, zeggen ze. Ze hebben het nagebootst op de testbank. We zien het wel, maar ik heb er wel vertrouwen in, hoor.”

Lees ook: Verstappen: ‘Of de problemen zijn opgelost? Dat moeten we op circuit zien’