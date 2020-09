Yamamoto: ‘Geen updates meer voor Honda in 2020’

Honda zal de rest van het seizoen de motor niet verder updaten. Dat zegt de motorbaas Masashi Yamamoto.

Honda heeft dit besluit genomen door de reglementswijzigingen. “We kunnen simpelweg niet meer zo vaak de motor upgraden, zegt Masashi Yamamoto in gesprek met het Japanse as-web.

“We hebben keihard gewerkt sinds het begin van het seizoen, maar uiteindelijk hebben we ervoor gekozen dat we deze specificatie de rest van het jaar gaan gebruiken”, vertelt de motorbaas van Honda.

Hij claimt dat Honda na Mercedes de beste motor heeft. “Als we het over puur vermogen hebben, leidt Mercedes, staan wij tweede, Renault derde en Ferrari onderaan. Ik kan helaas geen details geven over het verschil tussen Honda en Mercedes. Dat maakt ook weinig uit. Ze staan voor ons, ook al zien we op de data dat het verschil klein is”, aldus Yamamoto.

Honda heeft na Mugello uitvoerig de motor van Verstappen onderzocht en heeft de oorzaak van het probleem achterhaald. “We hebben Verstappens uitvalbeurt geanalyseerd. Zijn uitvalbeurt is te wijten aan meerdere factoren, die het probleem hebben veroorzaakt. We hebben maatregelen genomen in de hoop dat het niet nog een keer gebeurt”, vertelt Toyoharu Tanabe, de technisch directeur van Honda.

