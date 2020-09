Ferrari richt zich met nieuwe updates in Sotsji op 2021

Ferrari komt dit weekend met kleine aerodynamische updates naar Sotsji. Het Italiaanse team hoopt daarmee langzaamaan de zwakheden van de SF1000 aan te pakken, al richt de renstal zich met deze updates vooral op 2021: “We verwachten niet dat deze kleine update voor grote veranderingen zal zorgen.”

Ferrari arriveerde vorig jaar nog in Sotsji met drie zeges op zak, maar dat verhaal is dit jaar wel anders. De Italiaanse renstal kent grote problemen en is met name in het middenveld en soms zelfs de achterhoede te vinden. Ferrari staat met 66 punten slechts zesde bij de constructeurs en het jubileumfeest van de Scuderia op Mugello was met vijf punten geen succes te noemen. Ferrari hoopt met nieuwe updates in Rusland langzaamaan een sterke basis te bouwen voor 2021.

“We zullen wat kleine aerodynamische updates introduceren op de SF1000 als onderdeel van het plan, dat zich over de komende races uitstrekt, om de zwakheden die in de afgelopen races geconstateerd zijn zo veel mogelijk aan te pakken, zeker met het oog op 2021”, zegt sportief directeur Laurent Mekies. “We verwachten niet dat deze kleine update voor grote veranderingen zal zorgen, maar het stelt ons wel in staat om de functionaliteit te controleren en om een basis te ontwikkelen voor toekomstige updates.”

Het Sochi Autodrom zag sinds de eerste race in 2014 enkel Mercedes overwinnen. Hoewel Ferrari er wel tweemaal de pole pakte, wist Mercedes er altijd met de overwinning vandoor te gaan. Het zal opnieuw een uitdaging worden voor Ferrari, voorspelt Mekies. “Het eerste deel van het seizoen was enorm lastig voor de Scuderia, wat te zien valt in de resultaten. Maar het zit niet in onze natuur om op te geven, ongeacht de omstandigheden.”

“Dat is de mentaliteit waarmee we naar Sotsji reizen, zelfs al is het circuit nooit echt gunstig geweest voor ons. We zullen ons best doen met het besef dat we op dit moment met veel concurrentie te maken hebben”, concludeert de sportief directeur.