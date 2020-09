Verstappen: ‘Of de problemen zijn opgelost? Dat moeten we op circuit zien’

Max Verstappen heeft ‘veel uitleg’ gekregen over de technische problemen met de Honda-motor die ervoor zorgden dat hij zowel op Monza als Mugello de finish niet haalde. De Red Bull-coureur hoopt dat de problemen zijn opgelost: “Maar dat moeten we nu op het circuit bewijzen.”

Nog even kort terugblikkend op Mugello, waar hij in de race al na twee bochten klaar was, zegt Verstappen met gevoel voor understatement dat ‘dat natuurlijk niet top was’. “Ook omdat ik écht graag een rol had gespeeld in die race”, zinspeelt hij op de mogelijk verloren kans.

Naar eigen zeggen is het Verstappen prima gelukt daarna te resetten – met een weekendje thuis en tijd doorbrengen met vrienden – en is hij verder door Red Bull en Honda bijgepraat over wat er verkeerd ging tijdens de twee Italiaanse races.

“Het is belangrijk de problemen te begrijpen, zodat we ze kunnen oplossen. We hebben dit jaar drie uitvalbeurten gehad in negen races. Dat is niet zo lovely“, erkent hij. “Daar proberen we dus aan te werken, om te zorgen dat het niet meer gebeurt.”

“Ik heb ook veel uitleg gekregen”, vertelt hij, “dus hopelijk gebeurt het nu inderdaad niet meer. Maar”, benadrukt hij, “dat is op het moment natuurlijk speculeren. We moeten het nu dus op het circuit laten zien”, zo lijkt het momenteel een geval eerst zien, dan geloven voor Verstappen.

