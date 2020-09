Horner: ‘Voor Sotsji met Verstappen in gesprek zodat frustratie uit zijn systeem is’

Red Bull-teambaas Christian Horner wil voor het weekend in Sotsji eerst om de tafel met Max Verstappen om hem uit te leggen wat motorleverancier Honda na de twee Italiaanse uitvalbeurten heeft gedaan om de motor te verbeteren. ‘Dat zal hem helpen de frustratie uit zijn systeem te krijgen’.

Gefrustreerd was Verstappen namelijk zeker, na zijn tweede uitvalbeurt op rij door motorpech. Zowel op Monza als Mugello was het raak. In Monza bij de herstart van de race in ronde 30. Op Mugello bij de start, na slechts een paar honderd meter. Verstappen liet zich daarna flink gaan over de boordradio en maakte zijn ongenoegen ook na de race duidelijk tegenover de cameraploegen.

“Het is echter compleet begrijpelijk dat Max gefrustreerd was”, schrijft Horner in zijn column op Red Bulls website. Dit niet alleen omdat het de tweede race op rij was dat de motor de geest gaf, maar ook omdat Verstappen ‘vanaf de eerste ronde op Mugello’ competitief was, wat zijn uitvalbeurt volgens Horner extra pijnlijk voor hem maakte.

“In het moment zelf, als je nog vol adrenaline zit, is het dan alleen maar normaal dat je je gevoelens even de vrije loop laat op de radio”, stelt Horner. “Daarnaast heeft Max een enorme honger en zucht naar succes”, zo haalt zijn teambaas aan. “Zonder die honger, zou hij ook niet de coureur zijn die hij is en die we allemaal zo graag elk weekend om zeges zien vechten.”

Horner toont dus veel begrip, maar, zo zegt hij ook: “Max moet dit nu uit zijn systeem zien te krijgen en de blik vooruit richten. We zullen voor Sotsji daarom met hem in gesprek gaan en bespreken wat Honda en het team achter de schermen hebben gedaan om dit probleem op te lossen voor de volgende race.”



