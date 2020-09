Verstappen realistisch: ‘Het gaat niet makkelijk worden in Sotsji’

Red Bull heeft het traditioneel gezien altijd moeilijk op het Sochi Autodrom. Max Verstappen denkt dat dat dit weekend niet anders zal zijn.

Nog nooit stond er een Red Bull-coureur op het podium in Rusland. De beste klassering uit de eerste zes edities van de Grand Prix van Rusland is een vierde plaats. Ook dit jaar rekent Verstappen op een lastig weekend.

“Het gaat niet makkelijk worden in Sotsji. Het is niet het beste circuit voor ons. De concurrentie zal dicht op ons staan. Het is het circuit waar je niet echt makkelijk kan inhalen, dus hopelijk hoeven we bijna niemand in te halen en kunnen we een goed resultaat boeken”, zegt Max Verstappen in de Red Bull preview.

De Nederlander viel op Mugello in de tweede bocht in de eerste ronde al uit. Toch ziet hij dat het team stappen heeft gezet. “Het is natuurlijk niet leuk om een raceweekend op die manier af te sluiten. We hadden denk ik een goede kans op meer dan een podium. We hebben stappen gezet met de auto op Mugello en het was goed om te zien dat Alexander (Albon, red.) voor de eerste keer naar het podium mocht”, vertelt de Nederlander.

Het gat in de kwalificatie op Mugello was kleiner dan tijdens de eerste acht kwalificaties van het seizoen. Daarom is Alexander Albon best wel optimistisch. “We komen dichterbij Mercedes. Op papier was Mugello een goed circuit voor ons. We maken elk weekend stappen met de auto. Nu gaan we naar circuits waar meer neerwaartse druk nodig is. Daar moeten we sterker zijn”, aldus Alexander Albon.