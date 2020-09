Abiteboul: ‘Progressie die wij maken, zorgde voor frustratie over Ricciardo’s vertrek’

Cyril Abiteboul zegt dat de voortgang die Renault dit seizoen maakt voor frustratie zorgde over het aanstaande vertrek van Daniel Ricciardo.

Toen bekend werd dat Daniel Ricciardo per 2021 bij McLaren aan de slag gaat, was Cyril Abiteboul daar niet blij mee. De Fransman wist dat Renault beter zou presteren en was daarom gefrustreerd over de aankondiging van Ricciardo.

“Ik had het gevoel dat we progressie zouden gaan maken. Ik wist dat het team een stap zou zetten en dat de auto een stuk beter zou worden. En daarnaast zit er nog heel veel in de pijplijn, waar nog niet meegereden is”, zegt Cyril Abiteboul in gesprek met Motorsport.

“Ik kende de cijfers, maar het probleem is het zijn alleen maar cijfers. Hij is veel dingen beloofd in het verleden, niet alleen bij ons maar ook bij zijn vorige team”, aldus Abiteboul.

“Daniel (Ricciardo, red.) is een emotioneel persoon en is daar beter in geworden. Hij heeft nu veel meer vertrouwen in het team, de auto en de band die hij heeft met zijn race-engineer is ontzettend sterk. Het betaalt zich nu allemaal uit”, vertelt de Fransman.

