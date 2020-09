Brown: ‘We konden Sainz’ Ferrari-transfer tegenhouden, maar wilden Ricciardo hebben’

Het team van McLaren had de mogelijkheid om Carlos Sainz’ transfer naar Ferrari voor 2021 tegen te houden, maar heeft dat niet gedaan omdat het de Spanjaard zijn overstap gunt én omdat het betekende dat het zelf de felbegeerde Daniel Ricciardo kon binnenhalen.

Dat vertelt McLaren Racing-CEO Zak Brown in de Australische In the Fastlane-podcast. “Carlos is van fantastische toegevoegde waarde geweest voor McLaren”, zegt Brown, “en we hadden hem eventueel kunnen tegenhouden zodat hij niet naar een ander team had kunnen gaan.”

Maar, vervolgt Brown: “We wilden Ricciardo altijd al hebben en hadden zelfs al eerder geprobeerd hem binnen te halen.” Met de transfer van Sainz naar Ferrari ‘vielen de puzzelstukjes daarbij voor iedereen op hun plaats’.

Toen Sainz aan McLaren vertelde dat Ferrari interesse had, gaf Brown hem dan ook toestemming met de Scuderia in gesprek te gaan. “Wij stemden ermee in, op voorwaarde dat we zelf iemand zouden kunnen krijgen zoals Ricciardo, of in elk geval iemand van zijn kwaliteiten.”

“We zeiden daarom tegen Carlos: ‘ga maar kijken of je eruit komt met Ferrari, en als wij dan een zevenvoudig racewinnaar kunnen krijgen, pakt het voor iedereen goed uit’.” En zo geschiedde, met Ricciardo die vervolgens bij McLaren tekende.

McLaren had al eerder geprobeerd Ricciardo te strikken toen zijn Red Bull-contract eind 2018 afliep. Toen koos de Aussie echter voor een avontuur bij Renault. Begrijpelijk, zegt Brown: “Wij hadden net één van onze slechtste jaren ooit gehad, en meer dan beloftes kon ik Daniel toen niet doen.”

“Ik kon wel tegen hem zeggen: ‘we halen een geweldige teambaas binnen, een goede technisch directeur én we zorgen dat we de middelen hebben die nodig zijn’, maar dat waren toen slechts woorden.”

Hoe anders was dat afgelopen lente echter. “2019 was namelijk een sterk seizoen voor ons, en we hebben ook echt een hoog aangeschreven teambaas binnengehaald in Andreas Seidl en een goede technisch directeur in James Key. We hebben dus gedaan wat we zeiden dat we zouden doen.”

Met name de komst van Seidl, voorheen zeer succesvol met Porsche in de endurance-racerij heeft geholpen Ricciardo over de streep te trekken, zegt Brown. “Ik denk dat dat zeer belangrijk was. ‘Andreas is een monster’, zei Daniel, en volgens mij bedoelde hij dat goed”, lacht Brown.

