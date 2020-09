Vijf dingen die Daniel Ricciardo mist in dit ongewone seizoen

Daniel Ricciardo is een goedlachs en sociaal persoon. Dat de Formule 1 momenteel in een gesloten bubbel Europa rondtrekt, vindt hij dan ook erg jammer. In zijn maandelijks Twitter-bericht Dan’s Dairy vertelt de Australiër wat hij mist tijdens dit ‘coronaseizoen’.

1: Fans

“We missen jullie, en dan bedoel ik echt missen. Er zijn elk weekend van die momenten dat je merkt dat er geen fans zijn, dat is het ergste voor de race en wanneer je aankomt op het circuit. Normaal gesproken geven de fans je een energieboost, nu is het gewoon… leeg. De race blijft hetzelfde: oordopjes in, helm op en focus op de baan. Maar na de race is het raar, het is zo stil. Ik denk niet dat als je dit jaar voor het eerst op podium finisht, dat even memorabel is. De podiumceremonies zien er gek uit en voelen ook niet juist aan.”

2: Reizen

“We mogen dit jaar racen op een paar vette banen waar we normaal gesproken niet zouden rijden, maar het reisaspect van wat we doen is net waarvan ik geniet. Persoonlijk mis ik dat zeker. Er zijn zoveel coole steden en landen waar we dit jaar niet heen kunnen. Zelfs in Barcelona, een geweldige stad, was het vanwege gezondheidsoverwegingen van het hotel naar het circuit en terug. Ik mis het om de wereld te ontdekken!”

3: Lol trappen en vriendschap

Omdat we per team in een bubbel moeten blijven, is er zelfs weinig interactie met andere coureurs, laat staan met andere mensen in de paddock. Dat is raar, maar wie weet is dit wel net leuk als je niet zo van socializen houdt! Je moet van de Formule 1 genieten omdat het zo’n groot deel van je leven is, maar dat beetje plezier en die interactie, dat is er momenteel niet. Het voelt een beetje zoals school vroeger voelde: erheen gaan, doen wat je moet doen en vertrekken zodra de bel gaat!”

(Tekst loopt door onder tweet)

Latest diary entry 📔 pic.twitter.com/m7Am16EQzM — Daniel Ricciardo (@danielricciardo) September 18, 2020

4: Coureursparade

“Een paar driver’s parades per jaar zijn echte hoogtepunten. Het is geweldig om het publiek te horen en de sfeer op te snuiven, en het is een moment wanneer je trots kan zijn. Het is onvermijdelijk dat ik enkele Ricciardo-vlaggen of Australische vlaggen (ik denk dat ze voor mij zijn?) zie en dat zorgt ervoor dat ik extra mijn best wil doen. Het toont hoe ver onze sport reikt en dat geeft me een warm gevoel. De parade in Mexico, met dat stadiongedeelte, is geweldig. Fans kunnen de kleur van een race bepalen. Als ik aan Oostenrijk of Spa denk, dat is Max-territorium. Je weet gewoon dat alles oranje zal zijn. Het is geweldig hoe het publiek eens race kan kleuren, zoals Monza vorig jaar na Charles’ (Leclerc, red.) overwinning.”

5: Dingen als vanzelfsprekend beschouwen

“Je beseft pas wat je hebt wanneer het er niet meer is, dus dat we alle bovenstaande dingen dit jaar niet hebben, zal er misschien wel voor zorgen dat ik er meer van zal genieten zodra ze terugkeren. Een normaal F1-weekend zou wel cool zijn nu, want dat zou betekenen dat het weer wat beter gaat met de wereld. Het positieve is dat we kunnen racen, en dat is beter dan niet racen. Maar ik kijk er naar uit dat het alles weer normaal wordt, ik denk dat jullie dat gevoel delen.”

