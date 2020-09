Ricciardo verrast door worstelend Ferrari: ‘Zag dit niet aankomen’

Daniel Ricciardo had meer verwacht van Ferrari dit jaar. Hij vindt het verrassend dat ze zo worstelen. “Ik zag dit echt niet aankomen”, zegt Ricciardo.

Daniel Ricciardo is de laatste jaren meerdere malen in verband gebracht met een mogelijke verhuizing naar Maranello. Hij werd in 2018 genoemd als potentiële vervanger van Kimi Räikkönen en werd begin dit jaar genoemd als mogelijke vervanger van Sebastian Vettel. Uiteindelijk viel de keuze op Carlos Sainz.

Ferrari kent tot nu toe een desastreus seizoen met slechts twee podiums uit zeven races. Het dieptepunt was afgelopen weekend op Spa-Francorchamps, toen Leclerc en Vettel het hele weekend kansloos waren voor de punten en moesten vechten met Williams, Haas en Alfa Romeo. Daniel Ricciardo zag dit niet aankomen.

“Het is moeilijk om te zeggen of dit nog een tijdje zo door blijft gaan. Ik had het niet verwacht. Maar we hadden het ook niet verwacht dat ze het zo moeilijk zouden krijgen in Spa”, zegt Ricciardo.

“Ik heb er niet echt over nagedacht over hoe het zou zijn als ik de overstap naar Ferrari wel had gemaakt. Ik kan daar geen antwoord opgeven. Maar ze gaan zeker leren van dit jaar en ik ben er vrij zeker van dat ze volgend jaar sterker gaan zijn”, aldus de Australiër, die met zijn huidige team Renault in gevecht is met onder andere Ferrari voor de derde plaats in het constructeurskampioenschap.

