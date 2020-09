Leclerc heeft geduld voor herstel Ferrari: ‘Heb niet echt een keuze’

Charles Leclerc toont zich geduldig voor het herstel van Ferrari, dat het dit seizoen uitermate lastig heeft. De Monegask ligt tot 2025 gecontracteerd bij het Italiaanse team en ook al zou het volgens teambaas Mattia Binotto nog ‘jaren’ kunnen duren voor Ferrari terugkeert aan de top, de jonge Leclerc heeft geduld: “Ik heb aan de ene kant niet echt een keuze.”

“We verwachten geen wonderen”, zo windt Leclerc er geen doekjes om in aanloop naar de Italiaanse Grand Prix, de thuisrace van Ferrari. “Hopelijk gaat het echter beter dan vorig weekend in Spa”, aldus de Monegask, die daar met de dertiende plek genoegen moest nemen. Hij was daarmee niet de snelste coureur met een Ferrari-motor, die eer ging naar Kimi Räikkönen in de Alfa Romeo.

Volgens teambaas Mattia Binotto kan het ‘jaren’ duren voor Ferrari terugkeert aan de top. Toch toont Leclerc, die tot 2025 voor het Italiaanse team rijdt, zich geduldig. “Ik heb aan de ene kant dus niet echt een keuze”, zegt Leclerc, doelend op zijn langlopende deal. “Ik ben bereid te wachten, maar het is natuurlijk ook mijn werk om eraan bij te dragen dat Ferrari zo snel mogelijk weer terug aan de top is. Ik geef daar alles voor. Ik zal in elke situatie proberen het maximale eruit te halen.”

Ferrari staat nu vijfde in het constructeurskampioenschap, maar rekent op opnieuw een moeilijk weekend. Daarom vindt Leclerc het lastig om te zeggen of Ferrari derde kan worden. “We moeten wachten tot Mugello. Dan kunnen we dat zeggen. Spa was moeilijk en Monza wordt ook moeilijk. Na Monza reken ik op betere weekends. We weten dat het niet makkelijk gaat worden om derde te worden”, zegt Leclerc.

Toch heeft de SF1000 wel een sterk punt dit seizoen. “De balans is goed. Sinds het begin van het jaar is de balans een sterk punt”, aldus de Monegask.

Teamgenoot Sebastian Vettel verwacht ook niet dat er dit weekend veel te juichen valt voor de Tifosi. “Ik ga niet liegen, het wordt geen makkelijk weekend”, aldus de Duitser. “Het zal niet heel anders zijn dan vorig weekend, al waren we toen wel minder goed dan normaal. Hopelijk zitten we dus weer op ons ‘normale’ niveau, al weten we dat we het zwaar hebben op dit soort snelle circuits.”