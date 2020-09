Sainz: ‘Er is geen slecht moment om naar Ferrari te gaan’

Carlos Sainz ruilt het steeds beter presterende McLaren volgend seizoen in voor het kwakkelende Ferrari, maar de Spanjaard heeft geen spijt van zijn overstap: “Als je me honderd keer de kans zou geven om naar Ferrari te gaan, zou ik het honderd keer doen.”

“Er is namelijk geen slecht moment om over te stappen naar Ferrari”, stelt Sainz, die natuurlijk ook wel heeft gezien dat de Scuderia het zwaar heeft dit jaar, maar voor wie alles wat Ferrari zo speciaal maakt zwaarder weegt dan de huidige sportieve malaise.

“Het is immers zo’n speciaal team om als coureur voor te rijden, en zo’n unieke ervaring”, zegt hij. “Ik vind het ook echt spannend om deel uit te maken van een team met zoveel historie.”

“Als je me honderd keer de kans zou geven om naar Ferrari te gaan, zou ik het honderd keer doen”, illustreert Sainz hoe de omstandigheden voor hem niet uitmaken.

Zoals gezegd is Sainz los daarvan niet blind voor de lastige situatie waar Ferrari in zit. Maar: “Ik heb honderd procent vertrouwen in de mensen bij Ferrari. Ik voel me goed bij mijn beslissing. Hun huidige vorm maakt me niet nerveus.”

