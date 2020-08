Brawn: ‘Sainz wordt stilaan nerveus van zijn vooruitzichten voor volgend seizoen’

Ross Brawn blikt in zijn wekelijks column voor F1.com terug op het raceweekend in Spa. De topman van de Formule 1 staat stil bij de consistentie van Hamilton, de snelheid van Renault en de ‘droomtransfer’ van Sainz naar Ferrari.

Lewis Hamilton stond in België voor de 89ste keer op de hoogste trede van het podium. Toch presteerde de Brit volgens Ross Brawn nooit zo goed als nu. “Ik heb bijna geen superlatieven meer om de vorm van Lewis dit jaar te beschrijven”, vertelt Brawn. “De Mercedes-coureur zette vanaf het moment dat hij op Spa aankwam tot hij de geblokte vlag op zondagmiddag zag, een voorbeeldige prestatie neer. Wat dit seizoen zo indrukwekkend is aan Hamilton, is zijn meedogenloze consistentie. Hij rijdt beter dan ooit en is in staat om dat week na week te doen”, oordeelt Brawn.

Ook de prestatie van Renault op Spa krijgt lof van de Brit. “Dit was een geweldig resultaat voor Renault. Daniel Ricciardo was bijzonder indrukwekkend. Zijn snelheid aan het einde van de Grand Prix was verbluffend, aangezien hij de snelste ronde reed. Dat zal wonderen doen voor zijn zelfvertrouwen en dat van het team”, voorspelt Brawn.

Sainz’ vooruitzichten

Ferrari beleefde op Spa een erg moeilijk weekend. Volgens Brawn is dat niet alleen te wijten aan de minder potente motor van de Italianen. “Ik heb in dezelfde situatie gezeten als waarin Ferrari zich op Spa bevond: dat je de banden niet aan het werken krijgt, waardoor het verschil in prestatie dramatisch is. Ongeacht wat mensen zeggen over het gebrek aan motorvermogen na de technische richtlijnen, je verliest geen 1,3 seconden per ronde van het ene jaar op het andere.”

“Ze konden de banden gewoon niet in de juiste zone krijgen”, stelt Brawn. “Als dat gebeurt, is het snelheidsverlies groot en ziet het er verschrikkelijk uit. Als ze die stap kunnen zetten en de banden weer naar behoren kunnen laten werken, denk ik dat de prestaties weer zullen verbeteren. Ze zullen geen races winnen, maar dan wordt het wel respectabeler.”

Tot slot heeft Brawn oog voor toekomstig Ferrari-coureur Carlos Sainz. De Spanjaard had pech en startte door problemen met zijn uitlaat zelfs niet in zijn McLaren. Sainz zal zich volgens Brawn niet enkel zorgen hebben gemaakt over het weekend in Spa, maar ook over zijn toekomst bij de Scuderia. “Dit is tot nu toe een moeilijk jaar voor hem geweest, maar hij is een positieve persoon. Hij heeft een heel sterk karakter. Wat leek op een droomtransfer naar Ferrari volgend jaar, ziet er plots niet meer zo goed uit en het is onvermijdelijk dat hij stilaan nerveus wordt over zijn vooruitzichten volgend seizoen”, besluit Brawn.

