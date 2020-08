Rondje buitenlandse media: ‘Symbolische actie van Räikkönen’ in ‘een van saaiste GP’s op Spa’

FORMULE 1 verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen met een blik op de buitenlandse media. Na de Belgische GP staan de internationale media stil de catastrofale prestatie van Ferrari, Pierre Gasly als ‘enige’ smaakmaker en een gebrek aan concurrentie voor Mercedes.



Na de Britse GP dankte L’Équipe Pirelli, na de Grand Prix van België is het Pierre Gasly die een Franse merci ontvangt. “Zonder Pierre Gasly hadden we ons zondag echt verveeld. En dat deden we eigenlijk ook met hem erbij”, schrijft de Franse sportkrant. “De Fransman was de belangrijkste – een misschien wel enige? – gangmaker van de race.” Met een score van 3 op 20 is Ferrari voor de Fransen de teleurstelling van het weekend. “We geven Ferrari een 3 op 20, maar we konden ze net zo goed 2, 1 of 0 geven. De algehele prestatie van de Scuderia was catastrofaal, in alle opzichten. Volgend weekend op Monza zal het nog meer lijden worden.”

In Italië gaat de aandacht niet onverwacht naar Ferrari. “Een nieuwe ramp voor Ferrari”, kopt La Gazzetta dello Sport. “Sebastian Vettel en Charles Leclerc eindigden op de plaatsen dertien en veertien. Ze zaten geen moment in de wedstrijd, een zeer teleurstellende manier om de Italiaanse GP van volgende week op Monza in te gaan”, blikt de roze krant vooruit op de Grote Prijs van Italië. “Het meest symbolische beeld van de dag was dat Kimi Räikkönen, de ex-coureur die ook nog eens Ferrari-motoren gebruikt, Sebastian Vettel inhaalde in zijn Alfa Romeo.”

Verstappen en Ricciardo krijgen dan weer lof van La Gazzetta. “Ricciardo werd vierde achter de weer sterk presterende Max Verstappen. Het ging om P3, maar eigenlijk ging het om de eerste plek voor gewone deelnemers. Daarnaast kon hij de twee Mercedes-coureurs de hele race nog best aardig volgen.”

Volgens Bild was de crash van Giovinazzi en Russell het laatste interessante feit van de wedstrijd. “Daarna gebeurde er bijna niks meer. Eén van de saaiste F1-races van de afgelopen jaren op Spa eindigde met een dubbelzege van Mercedes en een derde plek voor Verstappen”, schrijft de Duitse krant.

In Engeland ten slotte wordt het gebrek aan concurrentie voor Hamilton aangekaart. “Het Red Bull-duo Verstappen-Albon beleefde een inconsistente middag, waarbij Albon opnieuw buiten de top vier eindigde. Dat zorgde ervoor dat Hamilton moest nadenken over een gebrek aan concurrentie”, aldus de Britse krant.

