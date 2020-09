Ricciardo hoopt op meer duels met Verstappen: ‘Monza leent zich daar voor’

In Spa kon Ricciardo in de eerste ronde nog wel een aanval inzetten bij Verstappen, maar de Nederlander wist zijn oud-teamgenoot achter zich te houden waarna hij aan de horizon verdween. Toch hoopt Ricciardo op nog meer van dit soort gevechten met Verstappen. “Monza leent zich daar wel voor”, stelt hij. De ‘honey badger’ heeft hoge verwachtingen voor de Italiaanse Grand Prix. “Dit zou een goede baan voor ons moeten zijn.”

Na een sterk weekend op Spa had Esteban Ocon alle vertrouwen erin dat Renault derde kan worden in het constructeurskampioenschap. Ook Daniel Ricciardo gelooft er in. “Als we dit soort weekenden hebben wel. Het kan allemaal snel omdraaien. Spa was echt geweldig. Het was één van mijn sterkste weekenden tot nu toe bij Renault”, aldus Ricciardo.

