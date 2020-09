Ralf Schumacher: ‘Kan me niet voorstellen dat Mick geen F1 rijdt in 2021’

Ralf Schumacher is ervan overtuigd dat zijn neefje Mick ervoor zorgt dat er volgend jaar weer een Schumacher in de Formule 1 rijdt. Volgens Ralf, zelf ex-Formule 1-coureur en goed voor zes zeges, heeft Mick er alles aan gedaan om een zitje te bemachtigen.

“Ik kan me niet voorstellen dat Mick volgend jaar niet in de Formule 1 rijdt”, schrijft hij in zijn column voor het Duitse Sky over het zoontje van zijn broer, recordkampioen Michael Schumacher. “Mick heeft in elk geval wel laten zien dat hij in huis heeft wat nodig is om Formule 1 te rijden.”

Lees ook: Mick Schumacher: ‘Opmerkingen Binotto over F1-toekomst een compliment’

Ralf Schumacher haalt daarbij onder meer de ‘zeer veelbelovende’ leercurve van Mick aan, die dit jaar na negen van de twaalf raceweekends aan kop gaat in de Formule 2. Vorig jaar werd Mick slechts twaalfde in dat kampioenschap, wat wel laat zien dat hij een stijgende lijn te pakken heeft.

“Mick is op de goede weg naar de Formule 1”, constateert Ralf Schumacher dan ook. “Ik heb altijd al gezegd dat het belangrijk voor hem is altijd bij de top drie te finishen.” Daarvoor ligt hij nu dus op koers, terwijl hij dit jaar volgens Ralf ook ‘steevast tot de snelste coureurs behoort’.

Op basis van zijn cv, heeft zijn neefje volgens Ralf Schumacher bovendien ook wel genoeg laten zien. “Hij is vice-kampioen geworden in de Formule 4, heeft de Formule 3 gewonnen en gaat nu in de Formule 2 aan kop. Hij heeft over meerdere jaren in verschillende klassen bewezen bij de beste coureurs te horen. Zo mag dus wel duidelijk zijn dat hij het potentieel heeft om Formule 1 te rijden.”

Lees ook: ‘F2-klassering sleutel tot F1-debuut voor Mick Schumacher in 2021’