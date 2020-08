Mick Schumacher: ‘Opmerkingen Binotto over F1-toekomst een compliment’

Ferrari-teambaas Mattia Binotto denkt dat ‘de Formule 1 de logische volgende stap is’ voor Mick Schumacher, die de opmerkingen van Binotto op zijn beurt zeer waardeert. “Ik zie het als een compliment. Het laat zien dat ik me aan het verbeteren ben.”

Schumacher, die momenteel in de Formule 2 rijdt en in het talentenprogramma van Ferrari zit, wordt aangezien hij de zoon van recordkampioen Michael Schumacher is, gezien als voorbestemd voor de Formule 1. Zeker sinds hij in 2018 Formule 3-kampioen werd, zingt zijn naam volop rond.

Na een tegenvallend debuutseizoen in de Formule 2 in 2019, met een twaalfde plek in de eindstand en slechts één overwinning, benadrukte Ferrari-teambaas Binotto echter dat Schumacher dit jaar ‘genoeg progressie’ moet tonen in de kraamkamer van de koningsklasse.

In zijn tweede Formule 2-seizoen staat de 21-jarige Schumacher daarbij na dertien races vierde in de stand, met zicht op de titel. Een tweede overwinning heeft hij nog niet geboekt, maar hij heeft dit jaar al wel vijf keer op het podium gestaan.

‘Logische stap’

Al voor het weekend in Spa, waar Schumacher zaterdag als derde finishte, vertelde Binotto aan Bild dat Schumacher ‘het goed doet in de Formule 2’. En: “De logische volgende stap is de Formule 1, met een kleiner team.”

Schumacher stelt die woorden van Binotto zeer op prijs, vertelt hij de Süddeutsche Zeitung. “Ik zie het als een compliment. Het laat voor mij zien dat ik me verbeter op de punten waarop ik me moest verbeteren.”

Met Ferrari dat veel te zeggen heeft bij klantenteams Alfa Romeo en Haas, roept dat de vraag op of dat geen logische bestemmingen zijn. Schumacher benadrukt echter dat het niet aan hem is. “Ik zit niet in de positie een stoeltje op te eisen. Ik probeer mijn job als coureur gewoon zo goed mogelijk te doen.”

Wachtkamer

Schumacher zit sowieso min of meer in de wachtkamer, stelt hij. “Het is nog vroeg om het al over 2021 te hebben, en door corona is alles sowieso wat doorgeschoven. Beslissingen worden later dan normaal genomen. Ik denk dat we de komende weken wel meer zullen leren.”

De komende weken (en maanden) staat natuurlijk ook de rest van het Formule 2-seizoen nog op het programma. Of hij zichzelf daarin nog de titel ziet pakken? “Het is lastig te zeggen, want het verandert van weekend op weekend. De titelstrijd ligt echter nog helemaal open.”

Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur sluit ondertussen niet uit dat Schumacher dit jaar nog voor zijn team kan testen. Schumacher deed dat in 2019 ook al eens, en testte toen eveneens een dag voor Ferrari.

