Mick Schumacher in 2020 in F1? ‘Als Giovinazzi meer problemen heeft dan vorig jaar’

Nick Heidfeld stelt dat 2020 wel eens het jaar zou kunnen zijn waarin we opnieuw een Schumacher in de Formule 1 zien. Mick Schumacher, zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael en onderdeel van de Ferrari Driver Academy, zou volgens de Duitse ex-coureur kans maken op een stoeltje bij Alfa Romeo als Antonio Giovinazzi geen indruk weet te maken. “Het zou me in ieder geval niet verbazen.”

Krijgen we na het afscheid van vader Michael in 2012 dit jaar opnieuw een Schumacher in de Formule 1? Volgens Nick Heidfeld zou zoon Mick dit jaar wel eens in de voetsporen van zijn vader kunnen treden. Mick Schumacher begint dit jaar aan zijn tweede seizoen in de Formule 2 en beseft dat zijn achternaam niet zomaar alle deuren zal openen.

Zo zei de Duitse jongeling afgelopen jaar dat een F1-debuut in 2020 niet realistisch is, een mening die Nick Heidfeld niet lijkt te delen. “Het goede aan de familie Schumacher is dat ze exact weten wat ze moeten doen om te voorkomen dat hij te vroeg in de Formule 1 komt,” vertelt Heidfeld aan het Duitse Sky Sports.

Volgens Heidfeld zou Schumacher junior, lid van de Ferrari Driver Academy, aanspraak kunnen maken op een stoeltje bij Alfa Romeo. “Het zou me in ieder geval niet verbazen,” klink het. “Als hij het goed doet in de F2 en Giovinazzi heeft grotere problemen dan vorig jaar, zou het voor mij niet als een verrassing komen als hij halverwege het seizoen in dat stoeltje zit,” aldus de voormalig F1-coureur.

