Binotto: ‘Mick Schumacher moet genoeg progressie tonen om F1-zitje te krijgen’

Mick Schumacher, Ferrari-junior in de Formule 2 en de zoon van zevenvoudig Formule 1-kampioen Michael Schumacher, kan pas op een Formule 1-zitje rekenen als hij genoeg progressie heeft getoond.

Dat stelt Ferrari-teambaas Mattia Binotto, die overigens wel vindt dat Schumacher junior dit jaar al een flinke stap heeft gezet vergeleken met 2019, zijn eerste seizoen in de Formule 2. “Ik denk dat Mick het goed doet, een stuk beter dan vorig jaar. Het was ook belangrijk voor hem om vooruitgang te tonen in zijn tweede jaar in de Formule 2”, wordt Binotto geciteerd door Autosport.

Volgens Binotto heeft Schumacher tijdens de eerste drie Formule 2-raceweekends van dit jaar ‘wat pech gehad’, maar: “Als je dan bijvoorbeeld naar zijn prestaties in Hongarije kijkt, doet hij het goed”, zegt hij over de huidige nummer vier in het kampioenschap.

Lees ook: Mick Schumacher vergaapt zich aan kampioenschapsauto’s Schumacher sr.

De 21-jarige Schumacher pakte dit jaar al twee podiumplekken, maar verloor punten door een fout tijdens de seizoensopener, terwijl hij in race vier de finish niet haalde omdat de brandblusser in zijn cockpit ineens afging.

Gezien zijn achternaam – en de Formule 3-titel die hij in 2018 pakte – wordt Mick Schumacher al geregeld genoemd als kandidaat voor een zitje bij aan Ferrari gerelateerde Formule 1-teams als Haas en Alfa Romeo. Wat volgend jaar betreft, zegt Binotto, ‘is het nog te vroeg nu al beslissingen te nemen’. “We zijn echter duidelijk met hem geweest: zijn prestaties in de Formule 2 zullen belangrijk zijn.”

Lees ook: Mick Schumacher in 2020 in F1? ‘Als Giovinazzi meer problemen heeft dan vorig jaar’

“Hij komt pas in een Formule 1-zitje terecht als wij vinden dat hij genoeg progressie heeft geboekt”, benadrukt Binotto. De Duitser moet zich dus blijven verbeteren. “En dan nemen we later in het seizoen wel een beslissing.”