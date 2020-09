“Als Mick Schumacher in de top drie van het Formule 2-kampioenschap eindigt, is hij verzekerd van een stoeltje in de Formule 1.” Dat meldt RaceFans. Met nog drie raceweekends te gaan, gaat Schumacher aan de leiding in het kampioenschap.

“F2-klassering sleutel tot F1-debuut voor Mick Schumacher in 2021”, zo kopt RaceFans op zondagochtend voor de GP van Toscane. Mick Schumacher, die momenteel bezig is aan zijn tweede seizoen in de Formule 2, leidt het kampioenschap in de opstapklasse met 161 punten, voor Callum Ilott (153 punten) en Christian Lundgaard (145 punten). Prema-teamgenoot Robert Shwartzman op plaats vier heeft een achterstand van 21 punten.



“Het is steeds waarschijnlijker dat Mick Schumacher in 2021 zijn Formule 1-racedebuut zal maken, nadat hij zijn voorsprong in het Formule 2-kampioenschap op Mugello heeft uitgebreid”, zo bericht het doorgaans goed geïnformeerde RaceFans op zondag. “RaceFans heeft begrepen dat, als Mick Schumacher in de top drie van het kampioenschap eindigt, hij verzekerd is van een plaats in de Formule 1.”

Met nog drie raceweekends en dus zes races te gaan ziet het er goed uit voor de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 Michael. De Formule 2 reist nog naar Sotsji (25-27 september) alvorens het seizoen af te sluiten met een double header in Bahrein (27-29 november en 4-6 december). Mick Schumacher mocht in 2019 al eens proeven van het F1-werk tijdens een test voor Ferrari, afgelopen weekend kroop Schumacher junior in de F2004 waarin zijn vader zijn laatste wereldtitel behaalde om enkele demorondjes af te werken.

