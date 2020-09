Räikkönen bovenaan ‘lange lijst met kandidaten’ bij Alfa Romeo voor 2021

Kimi Räikkönen staat nog altijd bovenaan Alfa Romeo’s lijstje voor 2021. Dat stelt teambaas Frédéric Vasseur, volgens wie de rijderskwestie in de eerste plaats afhankelijk is van wat Räikkönen besluit te doen.

Räikkönen, 40, nadert het einde van zijn contract met Alfa Romeo, terwijl ook de deal van teamgenoot Antontio Giovinazzi eind dit jaar afloopt. In theorie heeft het team zo twee stoeltjes vrij voor 2021, maar voordat het team het over andere kandidaten kan hebben, zo zegt teambaas Vasseur, ‘komt Kimi’. “We moeten eerst weten wat hij wil en wat we met hem willen, voor we naar andere coureurs kijken.”

Of dat dan betekent dat Alfa Romeo sowieso met Räikkönen doorgaat als de Fin zelf in de Formule 1 wil blijven? In principe wel, legt Vasseur uit: “Want als we allebei interesse hebben om samen door te gaan en de samenwerking verloopt goed, is het ook logisch om door te gaan.”

Lees ook: Räikkönen: ‘Als ik dit jaar niet geniet van het racen, ga ik met pensioen’

Vasseur geeft daarbij aan dat Alfa Romeo ‘in de loop van september’ met coureurs in gesprek gaat over 2021 en beslissingen hoopt te maken. “Er staan momenteel meer dan genoeg namen op de lijst”, erkent de Fransman, die niet uitsluit dat ook Sergio Pérez een optie is nu hij in 2021 niet langer op een zitje bij Racing Point/Aston Martin hoeft te rekenen.

De Alfa Romeo-teambaas heeft eerder al bevestigd dat Nico Hülkenberg – die Pérez eerder dit jaar twee raceweekends verving – een kandidaat is. Verder zijn daar natuurlijk Ferrari-junioren Mick Schumacher, Robert Shwartzman en Callum Ilott nog, met Ferrari dat zeggenschap heeft over één van de twee zitjes bij Alfa Romeo. Momenteel rijdt Giovinazzi op voorspraak van Ferrari voor het team.

Lees ook: Haas en Alfa Romeo bevestigen gesprekken met Hülkenberg